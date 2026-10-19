Bombazo con La Velada del Año: Ibai Llanos confirmó un cambio histórico para el evento
Una reconocida plataforma emitirá en directo las próximas tres ediciones del espectáculo de boxeo y entretenimiento creado por el streamer español.
Netflix será la nueva pantalla de La Velada del Año, el fenómeno de boxeo y entretenimiento impulsado por Ibai Llanos. La compañía llegó a un acuerdo para transmitir en exclusiva y en directo las ediciones de 2027, 2028 y 2029, en un movimiento que busca llevar el espectáculo a una audiencia global.
El anuncio representa un cambio importante para una propuesta que comenzó en 2021 y creció hasta convertirse en uno de los eventos más convocantes del entretenimiento digital en español. Durante sus distintas ediciones, combinó combates entre creadores de contenido, actuaciones musicales y una puesta en escena cada vez más ambiciosa.
La Velada del Año llega a Netflix: qué cambia desde 2027
Hasta ahora, el evento se había transmitido principalmente a través del canal de Twitch de Ibai. En 2026, la distribución también se extendió a YouTube y TikTok. A partir de la próxima edición, Netflix tomará el control de la emisión en exclusiva y en directo durante tres años consecutivos.
El acuerdo busca ampliar la presencia internacional de La Velada del Año y aprovechar el alcance de la plataforma para llegar a nuevos públicos, sin abandonar la comunidad digital que acompañó el crecimiento del proyecto desde sus comienzos.
Ibai celebró esta nueva etapa y recordó los inicios de la propuesta: "En 2021 montamos La Velada en una sala de conciertos de Barcelona sin saber hasta dónde podía llegar. Cinco años después la han visto millones de personas a la vez, y llevarla a Netflix durante los próximos tres años nos permite hacerla todavía más grande sin perder lo que la hace especial: la comunidad que la hace posible".
Las cifras que explican el fenómeno de Ibai Llanos
El crecimiento de La Velada del Año quedó reflejado en sus registros de audiencia. Según los datos difundidos por Netflix, la quinta edición, realizada en 2025, alcanzó un pico de 9,3 millones de espectadores simultáneos. La evolución también se observa en la audiencia media: pasó de aproximadamente un millón de espectadores en su primera edición a superar los seis millones en 2026.
Estas cifras consolidaron al evento como una de las grandes citas del entretenimiento en internet, con una convocatoria que trasciende España y alcanza a seguidores de distintos países de Latinoamérica.
De una sala de conciertos a los grandes estadios
La transformación de La Velada del Año también se vio en los escenarios elegidos para cada edición. Lo que comenzó como una competición de boxeo entre creadores de contenido evolucionó hasta convertirse en una producción de gran escala, capaz de llenar recintos emblemáticos como el estadio Metropolitano de Madrid, el Santiago Bernabéu y La Cartuja de Sevilla.
A lo largo de sus seis ediciones, el formato combinó deporte amateur, música y espectáculo en vivo, con la participación de figuras populares de internet. Esa mezcla fue clave para atraer a millones de espectadores y consolidar a Ibai como uno de los referentes del entretenimiento digital en español.
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