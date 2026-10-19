Bombazo con La Velada del Año: Ibai Llanos confirmó un cambio histórico para el evento

Las cifras que explican el fenómeno de Ibai Llanos

El crecimiento de La Velada del Año quedó reflejado en sus registros de audiencia. Según los datos difundidos por Netflix, la quinta edición, realizada en 2025, alcanzó un pico de 9,3 millones de espectadores simultáneos. La evolución también se observa en la audiencia media: pasó de aproximadamente un millón de espectadores en su primera edición a superar los seis millones en 2026.

Estas cifras consolidaron al evento como una de las grandes citas del entretenimiento en internet, con una convocatoria que trasciende España y alcanza a seguidores de distintos países de Latinoamérica.

De una sala de conciertos a los grandes estadios

La transformación de La Velada del Año también se vio en los escenarios elegidos para cada edición. Lo que comenzó como una competición de boxeo entre creadores de contenido evolucionó hasta convertirse en una producción de gran escala, capaz de llenar recintos emblemáticos como el estadio Metropolitano de Madrid, el Santiago Bernabéu y La Cartuja de Sevilla.

A lo largo de sus seis ediciones, el formato combinó deporte amateur, música y espectáculo en vivo, con la participación de figuras populares de internet. Esa mezcla fue clave para atraer a millones de espectadores y consolidar a Ibai como uno de los referentes del entretenimiento digital en español.