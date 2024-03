Britney Spears hizo un desnudo total en la playa y sorprendió a sus fans: el video al borde de la censura

Britney Spears se mostró totalmente desnuda desde una playa

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)

Hace cuatro días la cantante publicó una serie de fotos desnuda a color y blanco y negro. Las imágenes habrían sido tomadas en la Polinesia Francesa.

Por otro lado, Spears mostró su lado más extravagante al hacer una confesión en el día de ayer: “Anoche mientras estaba acostada en mi piscina climatizada mirando las estrellas, estaba pensando que necesito un nuevo lavado de cara y como soy tan perezosa no me levanté para lavarme la cara”.

Y continuó: “Tomé el asunto con mi propia mano y como un gato... Me lamí las ‘patas’ y alisé mi cara con mis dedos... okay así que cuando entré me enjuagué, pero el punto es que los beneficios de decir la verdad son cruciales”.