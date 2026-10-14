Buenos Aires fue sede del cierre de un cumbre internacional sobre la vida, obra e identidad de Carlos Gardel

Umaña, autor de obras de referencia como La verdad sobre la muerte de Carlos Gardel y Gardel, vuelo siniestro, presentó ante los asistentes un exhaustivo desglose documental sobre el accidente aéreo ocurrido en Medellín en 1935 y las precisiones legales que rodearon la muerte del "Zorzal Criollo".

Múltiples disciplinas para abordar el fenómeno gardeliano

A lo largo de las jornadas vividas en ambas orillas del Río de la Plata, destacados especialistas expusieron sus hallazgos:

Aportes desde la Argentina: La investigadora Martina Iñiguez (Académica de Honor de la Academia Nacional del Tango) presentó trabajos enfocados en la identidad de Gardel a partir de la fotografía histórica, mientras que el escritor Marcelo O. Martínez abordó el criollismo y los entornos socioculturales que moldearon la figura del cantor desde el Barrio Sur hasta el Abasto.

Mirada científica y estadística: Desde Uruguay, el matemático Lic. Eduardo Cuitiño expuso "La particular biología de Carlos Gardel: un análisis científico", aplicando herramientas de la lógica y la probabilidad al estudio de la vida del artista.

Abordaje musicológico y patrimonial: El musicólogo Prof. Gustavo Goldman profundizó sobre las conexiones entre el tango y el Atlántico, mientras que José AriSi analizó los cruces entre el tango y la cultura carnavalesca en conventillos y tablados.

Revisionismo histórico: Entre otras ponencias, el historiador Gabriel Martínez expuso un trabajo de revisión documental que desmitificó la versión sobre la supuesta presencia de Gardel en Ushuaia.

El encuentro contó además con la exhibición de maquetas, piezas originales vinculadas al avión F31 del accidente de Medellín, discos de época y fotografías históricas aportadas por el Museo Gardel y Hotel FORDT, consolidando una jornada de intercambio documental de alto valor patrimonial para la cultura rioplatense.