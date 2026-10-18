Charlotte Caniggia explicó por qué decidió tomar distancia de su familia: "Me parece sano"
La mediática fue una de las invitadas de PH, Podemos Hablar, donde recordó que se fue de su casa a los 20 años y habló sobre el vínculo con sus hermanos y el distanciamiento de sus padres.
Charlotte Caniggia habló sobre la relación con su familia y explicó por qué considera saludable tomar distancia de sus padres, Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, durante su participación en PH, Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff.
Durante la entrevista, la periodista Mónica Gutiérrez le preguntó por qué una chica que creció rodeada de privilegios y en lugares lujosos, podía decidir alejarse de su familia: "Te lo pregunto como mamá", aclaró.
"No sé si es cortar. Yo hago muchas constelaciones y siento que es como sanar cosas. Quizás, si tus papás no te hacen muy bien, no tener un vínculo cercano me parece sano", sostuvo Charlotte al explicar cómo interpreta la distancia familiar.
"Yo era muy rebelde, me fui de mi casa a los 20, viviendo en Marbella, en una mansión, y me fui a la mierda. Tuve una infancia muy linda, pero siento que yo quería ser independiente y mis padres eran muy estrictos, no me dejaban hacer nada y a los 20 me fui", relató.
Qué dijo Charlotte Caniggia sobre sus hermanos
En otro tramo del programa, la joven habló de sus hermanos, Alex y Axel, y describió las diferencias entre sus personalidades.
Al referirse a su hermano mellizo destacó su costado humorístico y que es una buena persona. Cuando Andy Kusnetzoff hizo una referencia irónica a la costumbre de andar por la calle tirando dólares, la mediática respondió: "No, no va por la calle haciendo esas pavadas. Él es medio showcero, es un pibe re copado, nada que ver".
Al referirse a Axel Kevin Caniggia, el mayor de los tres hermanos, quien eligió un camino alejado de la exposición televisiva: "Es artista, pinta hiperrealismo, vive en España, no le gustan los medios. Nada que ver con nosotros. Con él hablamos, pero no quiere venir", comentó.
Consultada sobre si los integrantes de la familia tenían un grupo de chat compartido, Charlotte lo negó entre risas: "Noooo, estás loco, no tenemos grupo", contestó, en una respuesta que dejó en evidencia la distancia entre los distintos integrantes del clan familiar.
Qué son las constelaciones familiares y por qué se las cuestiona
Las constelaciones familiares son una práctica desarrollada por el alemán Bert Hellinger que propone representar las relaciones y los conflictos de una familia mediante personas que asumen el lugar de sus integrantes. Quienes la practican sostienen que esta dinámica permite identificar problemas vinculares y patrones que se transmitirían entre generaciones, con el objetivo de encontrar una forma de resolverlos.
Sin embargo, las constelaciones familiares son consideradas una pseudociencia o pseudoterapia porque no cuentan con un respaldo científico sólido que permita validar sus postulados ni establecer su eficacia terapéutica. Aunque algunas personas manifiestan experimentar alivio o cambios subjetivos después de participar, esas experiencias no constituyen por sí solas una demostración de que el método funcione como tratamiento psicológico.
Una revisión sistemática publicada en 2021 en la revista científica Family Process analizó los estudios disponibles sobre esta práctica y concluyó que la evidencia existente era limitada y de calidad general baja. Los investigadores también identificaron reportes de efectos negativos leves o moderados en una proporción reducida de los participantes.
Las constelaciones familiares no deben confundirse con las psicoterapias respaldadas por evidencia científica ni reemplazar la atención de profesionales de la salud mental.
En el caso de Charlotte, la mediática vinculó esta práctica con su propia manera de interpretar los conflictos familiares y la posibilidad de sanar a partir de una mayor distancia. Su testimonio, sin embargo, refleja una experiencia personal y no constituye evidencia de la eficacia de las constelaciones familiares como tratamiento.
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