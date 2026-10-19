Incomunicación y falta de respuesta: Pese a la aplicación intensiva de maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), el uso repetido de un desfibrilador e inyecciones de adrenalina, Ortiz no presentó signos de recuperación en ningún momento del operativo.

Confirmación del deceso: Transcurridos los minutos de asistencia médica de urgencia, los profesionales constataron su fallecimiento en la misma escena del siniestro.

El momento de la familia: Poco después de la confirmación del deceso, arribó al lugar su hija Chelsian (de 26 años), quien se encontró de manera intempestiva con el operativo de emergencia y el trágico escenario.

Cómo fue el accidente en el que murió la exmodelo Marcela Ortiz: el misterioso hermetismo familiar

El hermetismo familiar y la revelación posterior

Tras la tragedia vial, el círculo íntimo de la exmodelo intentó resguardar el hecho bajo una estricta reserva y privacidad durante las primeras horas.

Sin embargo, allegados a Ortiz solicitaron posteriormente que la noticia saliera a la luz como una forma de homenajear la memoria de quien fuera una figura de altísima exposición en los años '90 —recordada por sus participaciones junto a Olmedo, su casamiento con Raúl Taibo y sus vínculos con el entorno mediático de la época— y que en sus últimos años padecía el alejamiento de la escena pública.