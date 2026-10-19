Cómo fue el accidente en el que murió la exmodelo Marcela Ortiz: el misterioso hermetismo familiar
La exmodelo y mediática, expareja de Guillermo Coppola y Raúl Taibo, protagonizó un trágico accidente en Tigre el pasado fin de semana.
La trágica muerte de Marcela Ortiz, exmodelo, actriz y figura icónica de los medios en la década de 1990, conmocionó al ambiente del espectáculo, principalmente por los motivos del fallecimiento y el misterioso entramado posterior al accidente vial.
A los 61 años, la exintegrante del elenco de Alberto Olmedo perdió la vida tras sufrir un violento despiste automovilístico en la zona del partido de Tigre, en un hecho que derivó en momentos de extrema tensión y dramatismo en el lugar.
Qué se sabe del accidente en el que murió Marcela Ortiz
El siniestro vial se produjo durante el fin de semana en el norte del conurbano bonaerense. De acuerdo con las reconstrucciones sobre la mecánica del hecho, Ortiz se desplazaba al volante de su vehículo cuando, por causas que aún se intentan establecer, perdió el control de la unidad, despistó de la calzada y cayó en una zanja de la zona.
Debido al fuerte impacto y a la posición en la que quedó atrapado el automóvil, se requirió la intervención urgente de una dotación de bomberos voluntarios, quienes trabajaron en el lugar para lograr extraer a la exmodelo del habitáculo golpeado.
La urgencia médica y el desgarrador desenlace
Una vez liberada por los rescatistas, el personal de salud de la ambulancia inició un operativo de emergencia de forma inmediata sobre el margen del camino:
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Incomunicación y falta de respuesta: Pese a la aplicación intensiva de maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), el uso repetido de un desfibrilador e inyecciones de adrenalina, Ortiz no presentó signos de recuperación en ningún momento del operativo.
Confirmación del deceso: Transcurridos los minutos de asistencia médica de urgencia, los profesionales constataron su fallecimiento en la misma escena del siniestro.
El momento de la familia: Poco después de la confirmación del deceso, arribó al lugar su hija Chelsian (de 26 años), quien se encontró de manera intempestiva con el operativo de emergencia y el trágico escenario.
El hermetismo familiar y la revelación posterior
Tras la tragedia vial, el círculo íntimo de la exmodelo intentó resguardar el hecho bajo una estricta reserva y privacidad durante las primeras horas.
Sin embargo, allegados a Ortiz solicitaron posteriormente que la noticia saliera a la luz como una forma de homenajear la memoria de quien fuera una figura de altísima exposición en los años '90 —recordada por sus participaciones junto a Olmedo, su casamiento con Raúl Taibo y sus vínculos con el entorno mediático de la época— y que en sus últimos años padecía el alejamiento de la escena pública.
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