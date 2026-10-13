Confirman el reestreno de "Epitafios", la serie de Julio Chavez y Cecilia Roth: dónde se podrá ver
HBO Max anunció el reestreno en 4k de una de las series más importantes de la historia argentina. Conocé todos los detalles.
En el marco de las celebraciones por los 35 años de presencia de la cadena HBO en América Latina —cumplidos el próximo 31 de octubre de 2026—, la plataforma streaming HBO Max confirmó el relanzamiento oficial de "Epitafios".
Las dos temporadas completas de la emblemática producción nacional estarán disponibles a partir del 15 de octubre con una calidad de imagen y sonido remasterizada en 4K. Para acompañar el estreno, la señal de cable HBO Signature ofrecerá ese mismo día una transmisión especial en formato maratón para revivir el icónico thriller.
Lanzada originalmente en el año 2004 y realizada de manera íntegra en territorio argentino, la ficción ostenta el hito de haber sido la primera serie original producida por la cadena internacional en la región. Su irrupción marcó el puntapié inicial para una vasta línea de contenidos de ficción hablados en español, trasladando los elevados estándares de calidad y los esquemas narrativos del canal norteamericano a la impronta de creadores, cineastas e intérpretes latinoamericanos.
La trama de "Epitafios" articula el suspenso propio del thriller con la pesada carga del trauma del pasado. La historia sigue los pasos de Renzo Márquez —interpretado por Julio Chávez—, un antiguo efectivo policial que se ve forzado a retomar la actividad investigativa cuando una impactante seguidilla de crímenes rituales lo coloca nuevamente frente a sus peores fantasmas. Los homicidios responden al maquiavélico plan de un asesino en serie que convierte cada escena del crimen en una encrucijada psicológica y un desafío directo para los detectives a cargo de detenerlo.
En este complejo entramado, Márquez trabaja codo a codo con Marina Segal, personaje encarnado por Cecilia Roth, mientras intenta descifrar la lógica detrás de las muertes y lidiar con la responsabilidad moral que desencadenó su retiro de la fuerza policial. La dirección general contó con el trabajo de destacados realizadores como Alberto Lecchi, Jorge Nisco y Daniel Barone, acompañados por un elenco estelar integrado por Antonio Birabent, Paola Krum y la posterior incorporación de Leonardo Sbaraglia de cara a la segunda temporada.
La decisión de producir un drama policial enfocado en la persecución de un asesino serial resultó una apuesta innovadora para la industria audiovisual argentina, instalando un género con amplia trayectoria en otros mercados pero poco explorado en las ficciones locales de la época. Tras su lanzamiento, la producción logró ser distribuida en más de 90 países, abriéndole las puertas del mercado internacional al talento argentino y consolidando la piedra angular para las futuras apuestas dramáticas del canal en el continente.
Esta actualización tecnológica a resolución 4K revaloriza el catálogo histórico de la plataforma y pone al alcance de las audiencias contemporáneas una obra clave de la televisión regional, permitiendo tanto el reencuentro de sus antiguos seguidores como el descubrimiento por parte de nuevos espectadores.
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