Confirman el reestreno de "Epitafios", la serie de Julio Chavez y Cecilia Roth: dónde se podrá ver

La decisión de producir un drama policial enfocado en la persecución de un asesino serial resultó una apuesta innovadora para la industria audiovisual argentina, instalando un género con amplia trayectoria en otros mercados pero poco explorado en las ficciones locales de la época. Tras su lanzamiento, la producción logró ser distribuida en más de 90 países, abriéndole las puertas del mercado internacional al talento argentino y consolidando la piedra angular para las futuras apuestas dramáticas del canal en el continente.

Esta actualización tecnológica a resolución 4K revaloriza el catálogo histórico de la plataforma y pone al alcance de las audiencias contemporáneas una obra clave de la televisión regional, permitiendo tanto el reencuentro de sus antiguos seguidores como el descubrimiento por parte de nuevos espectadores.