Impacto en HBO Max: llega la docuserie sobre la Masacre de Flores con el desgarrador testimonio de Matías Bagnato

En noviembre de 1995, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 12 condenó al acusado a prisión perpetua. Años más tarde, en 2004, fue extraditado a España para continuar cumpliendo la pena, aunque regresó a la Argentina en 2011. Murió en 2023 mientras permanecía detenido.

Matías Bagnato cuenta su propia historia

La serie estará compuesta por tres episodios de 45 minutos, dirigidos por Augusto Tejada. El cineasta Juan José Campanella participa como productor ejecutivo y mantiene una serie de conversaciones con Bagnato que sirven para organizar el relato y acompañar su recorrido personal.

La propuesta combina la reconstrucción de los hechos con una mirada sobre lo que ocurrió después. Para contar esa historia, el documental reunirá material de archivo inédito, testimonios de personas cercanas a la familia y las voces de periodistas, abogados, integrantes del tribunal y otras personas que siguieron el caso desde sus comienzos.

Hablar de una experiencia semejante no es sencillo. El propio Matías lo reconoció cuando se anunció el proyecto y expresó su deseo de que su historia fuera tratada con sensibilidad y respeto.

“Contar mi historia no es fácil, pero sé que estoy rodeado de personas increíbles que van a tratarla con respeto, sensibilidad y compromiso”, afirmó en aquella oportunidad.

Una vida marcada por el dolor y la búsqueda de justicia

Con el paso del tiempo, Bagnato se convirtió en una voz reconocible al hablar sobre las consecuencias de la masacre. En distintas intervenciones públicas, se refirió al acompañamiento de su abuela, al valor de la terapia y a la necesidad de encontrar herramientas para seguir adelante después de una pérdida devastadora.

En ese sentido, La masacre de Flores busca correrse de la narración exclusivamente policial para poner en primer plano a la persona que sobrevivió. La intención es mostrar cómo un hecho criminal puede extender sus consecuencias mucho más allá de la escena del crimen y del tiempo que dura un proceso judicial.

Las conversaciones con Campanella acompañarán ese recorrido, con Bagnato como narrador de su propia experiencia. Además el equipo de producción ejecutiva está integrado por Martino Zaidelis, Ana Paula Bello, Mariano Cesar, Sergio Nakasone y Cecilia Abraham. Mariana Montero participa en la producción periodística, mientras que Muriel Cabeza también forma parte del proyecto.