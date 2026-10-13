Impacto en HBO Max: llega la docuserie sobre la Masacre de Flores con el desgarrador testimonio de Matías Bagnato
Un documental producido por Juan José Campanella que llegó a la plataforma este mes de octubre. Conocé todos los detalles.
Hay tragedias que no se terminan cuando se apagan las llamas. Quedan suspendidas en el aire, grabadas a fuego en la memoria colectiva y marcando a fuego el alma de quienes quedaron de este lado de la vida. El próximo 22 de octubre, HBO Max estrena La masacre de Flores, una serie documental original que vuelve sobre uno de los crímenes más desgarradores de la historia argentina, pero esta vez desde una mirada profundamente humana, íntima y de una resiliencia conmovedora.
Producida por 100 Bares y bajo la dirección de Augusto Tejada, la producción cuenta con la figura de Juan José Campanella como productor ejecutivo y como un interlocutor clave en el relato. Campanella no se limita al rol técnico: abre diálogos íntimos con Matías Bagnato, acompañándolo a recorrer las distintas etapas de un calvario que comenzó en 1994 en una casa del barrio porteño de Flores.
La madrugada que cambió todo
El 17 de febrero de 1994, un incendio provocado destruyó una vivienda del barrio porteño de Flores. Dentro de la casa murieron José Bagnato y Alicia Plaza, padres de Matías; sus hermanos Fernando y Alejandro; y Nicolás Borda, un amigo de uno de ellos.
Matías consiguió escapar de las llamas con ayuda de un vecino y un policía. La investigación judicial determinó que el responsable del ataque fue Fructuoso Álvarez González, familiar político de la familia y exsocio comercial del padre de Matías. Según se estableció en la causa, el hombre ingresó en la vivienda con combustible, roció el inmueble y provocó el incendio.
Detrás del crimen había un conflicto económico relacionado con el fracaso de una sociedad comercial vinculada a una fábrica de zapatillas. Antes de la masacre, la familia había denunciado amenazas y episodios de violencia que atribuía a Álvarez González.
En noviembre de 1995, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 12 condenó al acusado a prisión perpetua. Años más tarde, en 2004, fue extraditado a España para continuar cumpliendo la pena, aunque regresó a la Argentina en 2011. Murió en 2023 mientras permanecía detenido.
Matías Bagnato cuenta su propia historia
La serie estará compuesta por tres episodios de 45 minutos, dirigidos por Augusto Tejada. El cineasta Juan José Campanella participa como productor ejecutivo y mantiene una serie de conversaciones con Bagnato que sirven para organizar el relato y acompañar su recorrido personal.
La propuesta combina la reconstrucción de los hechos con una mirada sobre lo que ocurrió después. Para contar esa historia, el documental reunirá material de archivo inédito, testimonios de personas cercanas a la familia y las voces de periodistas, abogados, integrantes del tribunal y otras personas que siguieron el caso desde sus comienzos.
Hablar de una experiencia semejante no es sencillo. El propio Matías lo reconoció cuando se anunció el proyecto y expresó su deseo de que su historia fuera tratada con sensibilidad y respeto.
“Contar mi historia no es fácil, pero sé que estoy rodeado de personas increíbles que van a tratarla con respeto, sensibilidad y compromiso”, afirmó en aquella oportunidad.
Una vida marcada por el dolor y la búsqueda de justicia
Con el paso del tiempo, Bagnato se convirtió en una voz reconocible al hablar sobre las consecuencias de la masacre. En distintas intervenciones públicas, se refirió al acompañamiento de su abuela, al valor de la terapia y a la necesidad de encontrar herramientas para seguir adelante después de una pérdida devastadora.
En ese sentido, La masacre de Flores busca correrse de la narración exclusivamente policial para poner en primer plano a la persona que sobrevivió. La intención es mostrar cómo un hecho criminal puede extender sus consecuencias mucho más allá de la escena del crimen y del tiempo que dura un proceso judicial.
Las conversaciones con Campanella acompañarán ese recorrido, con Bagnato como narrador de su propia experiencia. Además el equipo de producción ejecutiva está integrado por Martino Zaidelis, Ana Paula Bello, Mariano Cesar, Sergio Nakasone y Cecilia Abraham. Mariana Montero participa en la producción periodística, mientras que Muriel Cabeza también forma parte del proyecto.
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