Daniela Celis lanzó una convocatoria para encontrar "chongo" y las redes la liquidaron

Entre los mensajes más críticos apareció el de un usuario que escribió: “Esta mina no puede caer más bajo, querete un poco, flaca”. Por su parte, otra persona hizo hincapié en una de las condiciones que planteó la influencer y comentó: “Que sea independiente”.

Las respuestas también incluyeron bromas sobre la posibilidad de que el vínculo termine tomando otro rumbo. “Eso dicen siempre, después no los quiero ver cuidando y haciendo TikToks con las bendiciones, jaja”, ironizó otro usuario.

A su vez, hubo quienes cuestionaron la atención que recibió la convocatoria y pidieron que no se le diera tanta importancia. “Dejen de darle entidad a estas personas que no aportan nada, por favor”, señaló una persona.

De esta manera, una propuesta que Daniela presentó como una alternativa para divertirse y conocer gente terminó generando una fuerte discusión en las redes, con opiniones a favor y en contra de su particular búsqueda.