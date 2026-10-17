Daniela Celis lanzó una convocatoria para encontrar "chongo" y las redes la liquidaron
La ex Gran Hermano, Daniela Celis, generó revuelo al compartir un formulario para conocer a alguien y vivir un vínculo sin ataduras.
Daniela Celis volvió a quedar en el centro de la escena por una iniciativa relacionada con su vida privada. Después de su separación de Nick Sicaro y de su relación anterior con Thiago Medina, padre de sus dos hijas, la influencer dio señales de que tiene ganas de conocer a alguien sin asumir compromisos sentimentales.
Esta vez, la exintegrante de Gran Hermano decidió recurrir a una herramienta poco convencional para encontrar compañía. Desde su cuenta de Instagram, compartió un formulario para que quienes estuvieran interesados pudieran anotarse y convertirse en posibles candidatos.
La ocurrencia no pasó inadvertida y rápidamente provocó distintas reacciones entre los usuarios. A través de esa publicación, Daniela detalló qué espera de la persona que quiera compartir tiempo con ella. Entre las características que enumeró, remarcó que el candidato "viva solo, que tenga movilidad, sea independiente y que esté bueno".
La influencer también fue contundente al explicar qué tipo de relación busca en este momento. Sin dejar lugar a interpretaciones, expresó: "No busco el amor de mi vida, no me quiero casar y no quiero padrastros. Solo busco divertirme y pasarla bien".
En redes sociales, liquidaron a Daniela Celis tras su búsqueda de "chongo"
Sin embargo, la propuesta dividió las opiniones en las redes sociales. Mientras algunos pudieron tomarla como una manera original de conocer personas, otros apuntaron contra Daniela y cuestionaron públicamente su decisión de buscar candidatos de esa forma.
Entre los mensajes más críticos apareció el de un usuario que escribió: “Esta mina no puede caer más bajo, querete un poco, flaca”. Por su parte, otra persona hizo hincapié en una de las condiciones que planteó la influencer y comentó: “Que sea independiente”.
Las respuestas también incluyeron bromas sobre la posibilidad de que el vínculo termine tomando otro rumbo. “Eso dicen siempre, después no los quiero ver cuidando y haciendo TikToks con las bendiciones, jaja”, ironizó otro usuario.
A su vez, hubo quienes cuestionaron la atención que recibió la convocatoria y pidieron que no se le diera tanta importancia. “Dejen de darle entidad a estas personas que no aportan nada, por favor”, señaló una persona.
De esta manera, una propuesta que Daniela presentó como una alternativa para divertirse y conocer gente terminó generando una fuerte discusión en las redes, con opiniones a favor y en contra de su particular búsqueda.
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