Bronca con Daniela Celis en redes sociales tras sus dichos sobre el caso de abuso que apunta a Thiago Medina
A través de sus redes sociales, la influencer se refirió al vínculo familiar entre el ex Gran Hermano y su presunta víctima, y quedó en el ojo de la tormenta.
Hay un dicho que dice "el que calla otorga", pero a veces, el que habla sin razonar, pierde todo tipo de juicio. Y eso mismo le pasó recién a Daniela Celis. La influencer rompió el silencio a través de sus redes sociales para pronunciarse sobre la delicada denuncia por abuso que enfrenta su expareja y padre de sus dos hijas, Thiago Medina, pero sus explicaciones generaron una ola de repudio entre sus seguidores.
La controversia estalló luego de que la exparticipante decidiera responder a las preguntas de sus fanáticos, quienes le cuestionaron duramente por qué prefería fingir demencia ante la gravedad de los hechos imputados al padre de sus hijas.
En lugar de mitigar las críticas, la reacción de la creadora de contenido encendió la indignación en las plataformas digitales. El público la aniquiló en las redes al observar que su principal foco de cuestionamiento estuvo puesto en el grado de parentesco que la denunciante afirmaba tener con el acusado, en lugar de reparar en la gravedad de la acusación.
La postura de Daniela Celis frente a los cuestionamientos del público
Al abordar la situación en sus plataformas, la panelista intentó marcar su posición sobre los comentarios que recibía en el espacio digital. A través de una serie de publicaciones, comenzó señalando: "Con respecto a todo lo que está pasando, los estoy leyendo y no voy a fingir demencia, pero tampoco voy a decir mucho, sólo quiero decir que, para mí, los tiempos de Dios son perfectos".
A pesar de su intento por mostrar tranquilidad, el desarrollo de su testimonio se centró de manera persistente en desacreditar el vínculo familiar expresado por la joven que presentó la demanda.
En un video que difundió mediante sus historias de Instagram, Daniela advirtió sobre la relación planteada por la querellante: "Me llamó la atención que diga que ellos son primos porque no lo son, no tienen vínculo de sangre, ni apellido, yo no la conozco, mis nenas no la conocen".
Acto seguido, argumentó que la denunciante jamás formó parte del entorno íntimo ni de las reuniones de la pareja: "Yo hago eventos familiares para cien personas para invitar a los primos, los primos segundos y ella nunca fue a ningún evento porque no es parte de la familia, eso me llamó la atención, que se dirija a Thiago como primo".
Para cerrar, Celis reveló su descontento tras los dichos vertidos por la joven durante una emisión del programa "LAM", transmitido por la pantalla de América TV, donde la demandante aseguró haber actuado para resguardar a las pequeñas Laia y Aimé: "En LAM dijo que lo hacía por mis hijas... si lo hacés, hacelo por vos, no lo hagas por alguien que... no sé".
Las reacciones en redes sociales al mensaje de Daniela Celis
Las redes sociales no tardaron en estallar en rechazo ante la actitud de la influencer, reprochándole haber salido a defender a Thiago Medina y priorizar discusiones sobre lazos sanguíneos por encima del propio caso de abuso. "Alguien que le avise que tiene derecho a permanecer callada...", comenzó un usuario de Instagram.
Otros agregaron: "No lo denuncian por primo si no por la edad que tenían ambos"; "Qué triste lo que dice... ¿y qué lugar tienen sus hijas si el día de mañana les pasa algo?"; "La de pelotudeces que dijo, sacando el tema de Thiago, ¿de verdad cree que una persona abusada va a ir a un evento en casa de su abusador? Dos dedos de frente, Pestañela"; "Dios mío, qué asco de discurso", fueron algunos de los mensajes, recalcando que la ex Gran Hermano se enfocó en el parentesco y no en la acusación de abuso.
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