Bronca con Daniela Celis en redes sociales tras sus dichos sobre el caso de abuso que apunta a Thiago Medina

En un video que difundió mediante sus historias de Instagram, Daniela advirtió sobre la relación planteada por la querellante: "Me llamó la atención que diga que ellos son primos porque no lo son, no tienen vínculo de sangre, ni apellido, yo no la conozco, mis nenas no la conocen".

Acto seguido, argumentó que la denunciante jamás formó parte del entorno íntimo ni de las reuniones de la pareja: "Yo hago eventos familiares para cien personas para invitar a los primos, los primos segundos y ella nunca fue a ningún evento porque no es parte de la familia, eso me llamó la atención, que se dirija a Thiago como primo".

Para cerrar, Celis reveló su descontento tras los dichos vertidos por la joven durante una emisión del programa "LAM", transmitido por la pantalla de América TV, donde la demandante aseguró haber actuado para resguardar a las pequeñas Laia y Aimé: "En LAM dijo que lo hacía por mis hijas... si lo hacés, hacelo por vos, no lo hagas por alguien que... no sé".

Las reacciones en redes sociales al mensaje de Daniela Celis

Las redes sociales no tardaron en estallar en rechazo ante la actitud de la influencer, reprochándole haber salido a defender a Thiago Medina y priorizar discusiones sobre lazos sanguíneos por encima del propio caso de abuso. "Alguien que le avise que tiene derecho a permanecer callada...", comenzó un usuario de Instagram.

Otros agregaron: "No lo denuncian por primo si no por la edad que tenían ambos"; "Qué triste lo que dice... ¿y qué lugar tienen sus hijas si el día de mañana les pasa algo?"; "La de pelotudeces que dijo, sacando el tema de Thiago, ¿de verdad cree que una persona abusada va a ir a un evento en casa de su abusador? Dos dedos de frente, Pestañela"; "Dios mío, qué asco de discurso", fueron algunos de los mensajes, recalcando que la ex Gran Hermano se enfocó en el parentesco y no en la acusación de abuso.