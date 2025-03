"Daredevil: born Again": cuándo y a qué hora se estrena el tercer episodio en Disney+

Definitivamente no hay nada más emocionante que volver a disfrutar un buen producto de Marvel como hacía tiempo no sucedía y "Daredevil: Born Again" no solamente regresó para los fanáticos de Matt Murdock, sino también para todos aquellos que hace tiempo no encontramos pasión en la franquicia. La serie, que consta de nueve episodios ya lanzó los primeros dos y estrenará los restantes una vez por semana cada martes. Es decir, este 11 de marzo finalmente ya se podrá ver el tercer capítulo que promete ser uno de los mejores de la temporada.