Día de la Madre: los emotivos saludos de los famosos en las redes sociales

Otras figuras eligieron celebrar a varias generaciones de mujeres de sus familias. Candela Ruggeri publicó una producción fotográfica en la que reunió a su abuela, su mamá y su hija, mientras que Catherine Fulop mostró un tierno momento junto a su nieta Gia, hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

Las postales familiares que enternecieron las redes

Violeta Urtizberea también se sumó a los festejos y compartió la sorpresa que le preparó su hija Lila. Wanda Nara, por su parte, publicó una fotografía junto a sus hijos y mostró el enorme ramo de flores que recibió para celebrar el Día de la Madre.

Jimena Barón eligió dedicarles una publicación a sus hijos, Momo y Arturo, mientras que Tamara Báez compartió una tierna postal en la que se la ve embarazada y abrazada por Jamaica, su pequeña hija.

Así, con fotos, dedicatorias y escenas de la intimidad familiar, las figuras del espectáculo celebraron el Día de la Madre y compartieron con sus seguidores una parte de sus historias personales en una fecha especial.