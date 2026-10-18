Día de la Madre: los emotivos saludos de los famosos en las redes sociales
Wanda Nara, Jimena Barón, Yanina Latorre y otras figuras compartieron fotos familiares y mensajes especiales para celebrar la fecha.
Este domingo 18 de octubre, las redes sociales se llenaron de mensajes de amor y homenajes por el Día de la Madre en Argentina. Desde artistas y conductores hasta deportistas y personalidades del espectáculo, distintas figuras aprovecharon la jornada para compartir imágenes íntimas, recuerdos y dedicatorias dedicadas a las mujeres más importantes de sus vidas.
A través de sus cuentas oficiales, los famosos mostraron cómo viven esta fecha especial, con publicaciones que incluyeron fotos familiares, palabras de agradecimiento y momentos cargados de emoción. Algunos eligieron homenajear a sus propias madres, mientras que otros celebraron la maternidad junto a sus hijos y nietos.
Entre los saludos que más llamaron la atención estuvieron los de Laurita Fernández, Julián Álvarez, Diego Latorre y Wanda Nara, quienes se sumaron a una jornada marcada por el cariño y los encuentros familiares.
Los mensajes de los famosos por el Día de la Madre
Fito Páez compartió una dedicatoria para Margarita, su mamá, mientras que Laurita Fernández también le dedicó unas palabras a la suya. Por su parte, Julián Álvarez aprovechó la ocasión para saludar tanto a su pareja como a su madre, con un reconocimiento a ambas en esta fecha especial.
Diego Latorre expresó su cariño hacia Yanina Latorre, quien también publicó un homenaje para su mamá. En tanto, Indiana Cubero compartió imágenes junto a Nicole Neumann, en una postal familiar que se sumó a los distintos saludos que circularon durante el día.
Otras figuras eligieron celebrar a varias generaciones de mujeres de sus familias. Candela Ruggeri publicó una producción fotográfica en la que reunió a su abuela, su mamá y su hija, mientras que Catherine Fulop mostró un tierno momento junto a su nieta Gia, hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.
Las postales familiares que enternecieron las redes
Violeta Urtizberea también se sumó a los festejos y compartió la sorpresa que le preparó su hija Lila. Wanda Nara, por su parte, publicó una fotografía junto a sus hijos y mostró el enorme ramo de flores que recibió para celebrar el Día de la Madre.
Jimena Barón eligió dedicarles una publicación a sus hijos, Momo y Arturo, mientras que Tamara Báez compartió una tierna postal en la que se la ve embarazada y abrazada por Jamaica, su pequeña hija.
Así, con fotos, dedicatorias y escenas de la intimidad familiar, las figuras del espectáculo celebraron el Día de la Madre y compartieron con sus seguidores una parte de sus historias personales en una fecha especial.
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