El crudo relato de Noelia Pompa: su lucha contra el alcohol y una decisión que le cambió la vida

Y aunque confesó que nunca llegó a perder el control, admitió que naturalizaba el consumo social al punto de considerarlo una parte habitual de su rutina. “Era social, tipo: ‘Ay, no pasa nada’. Yo era un re loco. Pensaba que necesitaba esa energía extra para disfrutar”, relató.

Durante la charla, también habló del componente familiar detrás de su vínculo con el alcohol: “Esto viene de un ancestro. No me van a creer, pero en mi familia ya había historia con este tema. Mi bisabuela tenía serios problemas y eso dejó mucho dolor. Antes todo se permitía más y se escondía el sufrimiento”, explicó.

El proceso de sanación coincidió con un momento de mucho dolor en su vida: la muerte de su padre. Fue entonces cuando decidió encarar un cambio radical. “La calle fue mi intento de tapar ese duelo que nunca había procesado. La pérdida de mi papá me pesó durante veinte años. Me costaba arrancarlo de mí”, confesó.

Lejos de evadir el tema, Pompa también reconoció que experimentó con otras sustancias: “He probado drogas y no creo que esté mal decirlo, pero no me generaron adicción. Lo mío fue el alcohol. Vivía de joda, era mi versión más salvaje. Pero ya llevo un año sobria y lo celebro”.

La pandemia también fue un punto de inflexión. Allí se reconectó con su historia familiar, empezó a investigar su genealogía y descubrió la historia de su bisabuela alcohólica. “Mi mamá me contaba que salía con ella por la calle y la llevaba a rastras. Me pregunté si yo no tenía la misión de sanar eso. Tal vez soy la bisnieta que viene a cortar con esa toxicidad”, reflexionó.

Hoy, instalada en España y en pareja, Noelia dice sentirse mejor que nunca. Medita, cuida su alimentación y se mantiene alejada de los excesos. “Pensé que me iba a costar más. Pero no. Me di cuenta de que esa energía no era mía. Lo mío es estar bien, estar en paz. Y estoy feliz de haberme animado a cambiar”, concluyó con firmeza.