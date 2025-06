El especial regalo que los exjugadores le hicieron a los finalistas de Gran Hermano

exparticipantes Gran Hermano

La sorpresa no terminó ahí. En un momento, los exhermanitos ingresaron al living un objeto muy particular: un gran regalo con un moño dorado, cubierto por una tela negra. Tras su ingreso y sin que los finalistas pudieran verlo aún, los ex participantes se retiraron silenciosamente de la casa.

Al regresar al living, los finalistas se encontraron con la escena: una enorme caja transparente, repleta de fajos de billetes. La expectativa creció, y fue entonces cuando Santiago del Moro apareció en pantalla para hacer un importante anuncio. Explicó que esa suma de dinero representaba el total del premio económico que se repartiría entre el primer, segundo y tercer puesto del reality.

El gesto sirvió no solo para celebrar el recorrido de cada uno, sino también para anticipar el desenlace más esperado por los fanáticos del programa. Ahora, con las emociones a flor de piel y el apoyo de quienes compartieron la casa, los finalistas se preparan para vivir sus últimas horas dentro del juego que los mantuvo aislados durante meses… y que está a punto de consagrar a un nuevo campeón o campeona de la casa más famosa del mundo.