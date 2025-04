El Eternauta: 3 claves para entender la serie de Netflix

Creada y dirigida por Bruno Stagnaro con guion también de él en conjunto con Ariel Staltari, "El Eternauta" definitivamente es una de las series más esperadas por los fanáticos. No solamente por la historia que plantea, sino por lo poco que ya se pudo conocer de este drama. A través de fotos, adelantos o, quizás, porque ya vi los primeros cuatro episodios - tiene 6 - de los cuales igualmente no puedo revelar detalles, he descubierto que se trata de una de las mejores producciones en la historia de las series argentinas.