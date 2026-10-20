El éxito en HBO Max: la imperdible película mexicana que arrasa y sigue sumando reproducciones

La película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia de 2025, donde recibió el premio a Mejor Película de la sección Orizzonti y el Queer Lion. Además, fue seleccionada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para representar a México en la competencia por una nominación al Oscar 2027, en la categoría de Mejor Película Internacional.

Reparto de "El camino"

El elenco de "En el camino" está integrado por actores que dan vida a los personajes que atraviesan esta historia de encuentros y conflictos durante un viaje por México. Entre los principales nombres se encuentran:

Víctor Prieto Simental , como Veneno.

Osvaldo Sánchez , como Muñeco.

Víctor Manuel Aguirre , como Hombre Mayor.

Mariano López Sosa , como El Eulas.

Giovanni Ontiveros , como Omar.

Héctor Cárdenas , como El Pelón.

Obdulia Morales, en otro de los papeles de la producción.

La dirección de David Pablos construye una mirada cercana a los protagonistas y evita reducir la historia a una única temática. A través del vínculo entre Veneno y Muñeco, la película explora la soledad, el deseo y la necesidad de afecto, mientras el suspenso acompaña el recorrido de los personajes.

Disponible en HBO Max desde septiembre de 2026, "En el camino" se presenta como una alternativa para quienes buscan descubrir cine mexicano contemporáneo y producciones que combinan una historia personal con una mirada particular sobre la realidad.