El éxito en HBO Max: la imperdible película mexicana que arrasa y sigue sumando reproducciones
Con una historia ambientada en las rutas del norte de México, la producción se convirtió en una de las propuestas latinoamericanas destacadas de la plataforma.
HBO Max continúa ampliando su catálogo con producciones internacionales que buscan conquistar al público y, entre sus novedades, se destaca una película mexicana que tuvo un importante recorrido por festivales antes de llegar al streaming. La cinta, dirigida por David Pablos, combina una historia íntima con una trama atravesada por el deseo, la soledad y los conflictos personales.
Se trata de una producción que obtuvo reconocimientos internacionales y que también fue elegida para representar a México en la carrera por una nominación a los Premios Oscar 2027. Su llegada a la plataforma permite que más espectadores conozcan una propuesta de cine latinoamericano que se aleja de las historias convencionales y apuesta por personajes complejos.
De qué trata "El camino"
La película sigue a Veneno, un joven errante que recorre las carreteras del norte de México y sobrevive a partir de encuentros con camioneros en restaurantes y paradores de ruta. Durante uno de esos viajes conoce a Muñeco, un conductor reservado que también carga con sus propios conflictos y una historia personal marcada por la soledad.
Cuando Veneno necesita trasladarse, consigue que Muñeco lo lleve con él. Lo que comienza como un encuentro circunstancial se transforma progresivamente en un vínculo más profundo, atravesado por el deseo, el afecto y la intimidad. Sin embargo, a medida que avanzan por la carretera, el pasado de Veneno vuelve a aparecer y amenaza la relación que ambos empiezan a construir.
Con elementos de drama, romance, suspenso y road movie, la producción utiliza los paisajes del norte mexicano, las cabinas de los camiones y los paradores como parte fundamental de la historia. El recorrido de los protagonistas funciona como un espacio en el que se ponen en juego sus vulnerabilidades, sus necesidades emocionales y las dificultades para encontrar un lugar propio.
La película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia de 2025, donde recibió el premio a Mejor Película de la sección Orizzonti y el Queer Lion. Además, fue seleccionada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para representar a México en la competencia por una nominación al Oscar 2027, en la categoría de Mejor Película Internacional.
Reparto de "El camino"
El elenco de "En el camino" está integrado por actores que dan vida a los personajes que atraviesan esta historia de encuentros y conflictos durante un viaje por México. Entre los principales nombres se encuentran:
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Víctor Prieto Simental, como Veneno.
Osvaldo Sánchez, como Muñeco.
Víctor Manuel Aguirre, como Hombre Mayor.
Mariano López Sosa, como El Eulas.
Giovanni Ontiveros, como Omar.
Héctor Cárdenas, como El Pelón.
Obdulia Morales, en otro de los papeles de la producción.
La dirección de David Pablos construye una mirada cercana a los protagonistas y evita reducir la historia a una única temática. A través del vínculo entre Veneno y Muñeco, la película explora la soledad, el deseo y la necesidad de afecto, mientras el suspenso acompaña el recorrido de los personajes.
Disponible en HBO Max desde septiembre de 2026, "En el camino" se presenta como una alternativa para quienes buscan descubrir cine mexicano contemporáneo y producciones que combinan una historia personal con una mirada particular sobre la realidad.
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