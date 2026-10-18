Pasión y raíces culturales: la intensa producción dedicada a la identidad latina y la música

Mientras intenta aprovechar la atención que recibe, Chito debe enfrentarse a situaciones que ponen a prueba sus decisiones, sus convicciones y los vínculos que mantiene con las personas de su entorno. La nueva realidad lo obliga a encontrar un equilibrio entre sus aspiraciones personales y la identidad que construyó a partir de sus orígenes.

La película utiliza la música como hilo conductor de una historia sobre la búsqueda de oportunidades y el costo de perseguir los propios sueños. Los corridos tumbados, un género que fusiona la tradición regional mexicana con influencias urbanas, aportan identidad a la narración y acompañan la evolución del personaje.

Además, la producción aborda el sentido de pertenencia dentro de la comunidad mexicano-estadounidense. La lealtad, la familia y el orgullo cultural aparecen como elementos centrales de una trama que evita ofrecer respuestas sencillas sobre las decisiones que deben tomarse para alcanzar el reconocimiento.

La película fue dirigida por Michael Greene y cuenta con el respaldo de Rancho Humilde, el sello musical impulsado por Jimmy Humilde, una figura vinculada con el desarrollo de los corridos tumbados. El proyecto busca unir el universo de la música con el lenguaje cinematográfico y representar experiencias relacionadas con las raíces y la identidad latina.

Reparto de Clika

La película reúne a intérpretes vinculados con la música y la actuación para construir una historia centrada en el entorno del protagonista y en los desafíos que enfrenta durante su búsqueda de reconocimiento.

Entre los nombres que integran el elenco se encuentran:

JayDee.

Daniel “DoKnow” Lopez.

Uziel Pantoja Delgado.

Pao Villalobos.

Nana Ponceleon.

Laura Lopez.

Master P.

Peter Greene.

Eric Roberts.

La participación de figuras relacionadas con el ámbito musical contribuye a reforzar la identidad de la producción y su vínculo con la escena regional mexicana contemporánea.