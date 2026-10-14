El paso del Roña Castro por MasterChef: enojo con Wanda Nara y el jurado por una promesa incumplida
Tras la muerte del Roña Castro, resurgió su viejo conflicto con Wanda Nara y el jurado de MasterChef por una promesa solidaria que nunca le cumplieron.
La sorpresiva muerte del Roña Castro a los 59 años trajo al recuerdo su faceta mediática y su paso por la televisión argentina. Durante su participación en el famoso reality gastronómico, el exboxeador se ganó el cariño del público, pero terminó profundamente decepcionado con las grandes figuras del ciclo.
La promesa incumplida de Wanda Nara y MasterChef
Aunque su paso por las cocinas del programa duró pocas semanas, el ex campeón mundial forjó en su momento una buena relación con los integrantes del show. Sin embargo, el vínculo se quebró de manera definitiva debido a una promesa que le hicieron al aire y que jamás se concretó.
Según relató el propio pugilista tiempo atrás, la conductora y el estricto jurado, integrado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, se habían comprometido públicamente a visitar los comedores y merenderos que él administraba en la provincia de Buenos Aires.
“Me prometieron que iban a venir a cocinar a mis comedores. Todavía estoy esperando”, había disparado el deportista santacruceño, dejando en claro que una vez que se apagaron las cámaras del estudio, el respaldo desapareció por completo y "no quedó ninguno".
El dolor del campeón: "Nunca me contestó"
En una de sus entrevistas televisivas en el programa Primicias Ya, el histórico boxeador reconoció que intentó comunicarse de forma privada con la animadora para concretar la ansiada visita solidaria, pero fue ignorado sistemáticamente.
"La llamé, le mandé al teléfono, pero nunca me contestó", confesó en aquella oportunidad. Visiblemente dolido por la falta de empatía de las estrellas televisivas frente a las necesidades de sus comedores, el exdeportista había sentenciado: "Yo no necesito nada de ellos. Me hace sentir mal porque uno se encariñó en el programa".
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