El paso del Roña Castro por MasterChef: enojo con Wanda Nara y el jurado por una promesa incumplida

"La llamé, le mandé al teléfono, pero nunca me contestó", confesó en aquella oportunidad. Visiblemente dolido por la falta de empatía de las estrellas televisivas frente a las necesidades de sus comedores, el exdeportista había sentenciado: "Yo no necesito nada de ellos. Me hace sentir mal porque uno se encariñó en el programa".