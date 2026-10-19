Estreno musical en HBO Max: la esperada producción protagonizada por una estrella pop
La propuesta propone comedia, drama y una mirada autoconsciente sobre la cultura y lo que pasa detrás de escena, cuando la exposición pública deja poco espacio para equivocarse.
Charli XCX lo hizo con Brat, el disco que en 2024 llevó su propuesta electrónica al mainstream y convirtió el verde flúor en una referencia de la cultura pop. Con esa energía llega al streaming con una película que toma el universo de la cantante para explorar las contradicciones de la fama.
The Moment apuesta por el humor, la incomodidad y una mirada crítica sobre el negocio del entretenimiento. La historia explora los límites entre la realidad y la ficción para mostrar qué pasa cuando el éxito se transforma en una presión constante.
La película llega al catálogo de HBO Max en Argentina el 30 de octubre.
¿De qué trata The Moment?
La trama sigue a una estrella emergente del pop que atraviesa las consecuencias de un verano de éxito mientras se prepara para debutar con una gira en grandes arenas.
Lo que debería ser el momento ideal para consolidar su carrera empieza a convertirse en una experiencia cada vez más compleja: la ambición, el ego, las exigencias comerciales y las expectativas ajenas se disputan el control de su futuro.
Charli XCX interpreta una versión ficcionalizada de sí misma. La película construye una sátira sobre el funcionamiento de la industria musical y la velocidad con la que un artista puede pasar de ser una revelación a convertirse en un producto que todos quieren administrar.
El conflicto involucra la identidad de la protagonista y la dificultad de sostener una imagen cuando el éxito empieza a imponer sus propias reglas.
La dirección está a cargo de Aidan Zamiri, quien también escribió el guion junto con Bertie Brandes a partir de una idea original de la cantante.
Reparto de The Moment
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Charli XCX
Alexander Skarsgård
Rosanna Arquette
Kate Berlant
Jamie Demetriou
Hailey Benton Gates
Isaac Powell
Rish Shah
Rachel Sennott
Kylie Jenner
Arielle Dombasle
Trew Mullen
Mel Ottenberg
Michael Workéyè
Richard Pérez
Trailer de The Moment
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