Estreno musical en HBO Max: la esperada producción protagonizada por una estrella pop

Charli XCX interpreta una versión ficcionalizada de sí misma. La película construye una sátira sobre el funcionamiento de la industria musical y la velocidad con la que un artista puede pasar de ser una revelación a convertirse en un producto que todos quieren administrar.

El conflicto involucra la identidad de la protagonista y la dificultad de sostener una imagen cuando el éxito empieza a imponer sus propias reglas.

La dirección está a cargo de Aidan Zamiri, quien también escribió el guion junto con Bertie Brandes a partir de una idea original de la cantante.

Reparto de The Moment

Charli XCX

Alexander Skarsgård

Rosanna Arquette

Kate Berlant

Jamie Demetriou

Hailey Benton Gates

Isaac Powell

Rish Shah

Rachel Sennott

Kylie Jenner

Arielle Dombasle

Trew Mullen

Mel Ottenberg

Michael Workéyè

Richard Pérez

Trailer de The Moment