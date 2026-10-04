¿Existen los villanos en las ficciones románticas? La delgada línea entre la crueldad y la grieta del deseo"

Un eco mucho más oscuro y tiránico de esta misma especie lo encontramos en Mortimer Beaufort, el implacable patriarca de Maxton Hall. Mortimer encarna el lado más rancio y helado del elitismo moderno: un hombre dispuesto a sacrificar la salud mental, los sueños y la identidad de sus propios hijos en el altar del apellido, las apariencias y el poder corporativo.

Eso sí, a pesar de ser implacables en sus deseos, ni él ni Caroline son monstruos con garras; son los guardianes de las convenciones, los arquitectos de las cárceles de cristal donde el amor intenta abrirse paso a la fuerza.

El arte de la seducción oscura: George Wickham y Verity Crawford

Luego están los narradores del engaño, aquellos que entienden que el romance es, en sí mismo, un territorio donde la verdad es maleable.

George Wickham, el eterno encantador de Jane Austen, no necesita la violencia para ser destructivo; le basta con la simpatía, el encanto superficial y el relato victimista. Wickham es la encarnación del peligro más cotidiano dentro del romance: la apariencia de la virtud. Su figura es didáctica porque le enseña a la protagonista —y al lector— que la fascinación inicial suele ser el disfraz más efectivo de la irresponsabilidad afectiva.

En un registro mucho más moderno y retorcido, Verity Crawford (de la reciente adaptación del fenómeno de Colleen Hoover e interpretada por Anne Hathaway) lleva esta manipulación al límite del thriller psicológico. Verity no es solo una antagonista; es una autora que convierte su propia vida y la de sus seres queridos en un manuscrito perverso. En su figura, la frontera entre la villana y la víctima se vuelve borrosa: ¿es una mente fría y calculadora o el síntoma de una casa infestada de traumas y secretos? Su existencia cuestiona la naturaleza misma de la narrativa romántica: la posibilidad de que la persona a la que amamos sea una ficción cuidadosamente construida.

Los tiranos del alma: Heathcliff, Hardin Scott y Warner

Quizás la categoría más ambigua de todas sea la de los "héroes problemáticos" o villanos que la propia historia intenta redimir. ¿Dónde termina el villano y dónde empieza el interés amoroso cuando el dolor es el único lenguaje que conocen?

El Heathcliff de Cumbres Borrascosas es la matriz indudable de esta estirpe. Emily Brontë no escribió un galán; esculpió una fuerza de la naturaleza motivada por el clasismo, el rechazo y una obsesión destructiva. Heathcliff es innegablemente cruento, maquiavélico y destructivo con todos los que lo rodean, pero la literatura no puede dejar de mirarlo porque su crueldad nace del mismo fuego que su pasión.

Ese arquetipo del "chico malo" atormentado resonó siglos después en figuras de la literatura juvenil contemporánea como Hardin Scott (After). Sin embargo, la diferencia abismal entre ambos radica en la mirada crítica de la obra: mientras la era moderna suele coquetear con la romantización de las conductas tóxicas, la literatura clásica entendía a estos personajes como advertencias sobre la devastación del egoísmo.

A esta lista de monstruos fascinantes podríamos sumar a Aaron Warner (Shatter Me) o al infame Conrad Fisher (El verano en que me enamoré), personajes que caminan constantemente por la cornisa entre el antagonismo y la redención, obligando al lector a preguntarse si el perdón es un acto de amor o una forma de ceguera.

La condena del espejo

En última instancia, el "villano" en la historia romántica raras veces existe en un estado puro. No hay villanos absolutos porque el amor, por definición, es un territorio íntimo y subjetivo.

Los Wickham, las Verity o los Beaufort no son más que espejos deformantes: existen para recordar que el amor verdadero no se mide por la ausencia de obstáculos, sino por la capacidad de los protagonistas para mirar de frente a sus propios demonios y decidir, a pesar de todo, no parecerse a ellos.