¿Existen los villanos en las ficciones románticas? La delgada línea entre la crueldad y la grieta del deseo
Las historias de amor siempre están alineadas con lo que le pasa a la pareja protagonista, pero ¿qué pasa con los antagonistas cuando en realidad son incomprendidos?
Hay una paradoja fascinante que atraviesa a la literatura romántica desde sus orígenes: mientras el amor suele narrarse como una fuerza luminosa capaz de salvarlo todo, sus mejores historias necesitan, de manera casi indispensable, de la sombra.
Sin embargo, cuando miramos de cerca a las figuras que obstaculizan el romance, surge una pregunta inevitable: ¿existen realmente los "villanos" en el universo del amor, o son tan solo catalizadores de nuestras propias contradicciones y miedos?
En las ficciones donde el corazón es el escenario principal, el conflicto rara vez nace de la pura maldad abstracta. Los opositores del romance no buscan dominar el mundo ni destruirlo; su verdadera amenaza radica en exponer las vulnerabilidades de los protagonistas, en poner a prueba la fragilidad de sus deseos.
La aristocracia del desdén: de Caroline Bingley a Mortimer Beaufort
Para entender al villano romántico hay que dividirlos en dos grandes tipos: los que operan desde las normas del mundo y los que destruyen desde las pasiones internas. En la primera categoría, la arquitectura del estatus lo es todo.
En Orgullo y prejuicio, Caroline Bingley representa la villanía del prejuicio social y el snobismo sin adornos. Su hostilidad hacia Elizabeth Bennet no proviene de una perversión intrínseca, sino del miedo a perder el privilegio y del deseo de asegurar su propio lugar. Caroline es la piedra en el camino que obliga a los amantes a cuestionar las reglas del juego de clases.
Un eco mucho más oscuro y tiránico de esta misma especie lo encontramos en Mortimer Beaufort, el implacable patriarca de Maxton Hall. Mortimer encarna el lado más rancio y helado del elitismo moderno: un hombre dispuesto a sacrificar la salud mental, los sueños y la identidad de sus propios hijos en el altar del apellido, las apariencias y el poder corporativo.
Eso sí, a pesar de ser implacables en sus deseos, ni él ni Caroline son monstruos con garras; son los guardianes de las convenciones, los arquitectos de las cárceles de cristal donde el amor intenta abrirse paso a la fuerza.
El arte de la seducción oscura: George Wickham y Verity Crawford
Luego están los narradores del engaño, aquellos que entienden que el romance es, en sí mismo, un territorio donde la verdad es maleable.
George Wickham, el eterno encantador de Jane Austen, no necesita la violencia para ser destructivo; le basta con la simpatía, el encanto superficial y el relato victimista. Wickham es la encarnación del peligro más cotidiano dentro del romance: la apariencia de la virtud. Su figura es didáctica porque le enseña a la protagonista —y al lector— que la fascinación inicial suele ser el disfraz más efectivo de la irresponsabilidad afectiva.
En un registro mucho más moderno y retorcido, Verity Crawford (de la reciente adaptación del fenómeno de Colleen Hoover e interpretada por Anne Hathaway) lleva esta manipulación al límite del thriller psicológico. Verity no es solo una antagonista; es una autora que convierte su propia vida y la de sus seres queridos en un manuscrito perverso. En su figura, la frontera entre la villana y la víctima se vuelve borrosa: ¿es una mente fría y calculadora o el síntoma de una casa infestada de traumas y secretos? Su existencia cuestiona la naturaleza misma de la narrativa romántica: la posibilidad de que la persona a la que amamos sea una ficción cuidadosamente construida.
Los tiranos del alma: Heathcliff, Hardin Scott y Warner
Quizás la categoría más ambigua de todas sea la de los "héroes problemáticos" o villanos que la propia historia intenta redimir. ¿Dónde termina el villano y dónde empieza el interés amoroso cuando el dolor es el único lenguaje que conocen?
El Heathcliff de Cumbres Borrascosas es la matriz indudable de esta estirpe. Emily Brontë no escribió un galán; esculpió una fuerza de la naturaleza motivada por el clasismo, el rechazo y una obsesión destructiva. Heathcliff es innegablemente cruento, maquiavélico y destructivo con todos los que lo rodean, pero la literatura no puede dejar de mirarlo porque su crueldad nace del mismo fuego que su pasión.
Ese arquetipo del "chico malo" atormentado resonó siglos después en figuras de la literatura juvenil contemporánea como Hardin Scott (After). Sin embargo, la diferencia abismal entre ambos radica en la mirada crítica de la obra: mientras la era moderna suele coquetear con la romantización de las conductas tóxicas, la literatura clásica entendía a estos personajes como advertencias sobre la devastación del egoísmo.
A esta lista de monstruos fascinantes podríamos sumar a Aaron Warner (Shatter Me) o al infame Conrad Fisher (El verano en que me enamoré), personajes que caminan constantemente por la cornisa entre el antagonismo y la redención, obligando al lector a preguntarse si el perdón es un acto de amor o una forma de ceguera.
La condena del espejo
En última instancia, el "villano" en la historia romántica raras veces existe en un estado puro. No hay villanos absolutos porque el amor, por definición, es un territorio íntimo y subjetivo.
Los Wickham, las Verity o los Beaufort no son más que espejos deformantes: existen para recordar que el amor verdadero no se mide por la ausencia de obstáculos, sino por la capacidad de los protagonistas para mirar de frente a sus propios demonios y decidir, a pesar de todo, no parecerse a ellos.
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