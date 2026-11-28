La postal estuvo acompañada por un mensaje afectuoso de su papá: “Que hermoso verte disfrutar lo que tanto amás y hacerlo con absoluta pasión. Te amo”, expresó, junto a un corazón rojo y un emoji de caballo.

Marcelo Tinelli habló de su relación con Ágata Lescano y confirmó el noviazgo

La aparición pública de la pareja en Chascomús se produjo después de que Tinelli hablara sobre su presente sentimental en una entrevista con LAM. Durante la charla del viernes por la tarde, el conductor confirmó que está de novio y se refirió al momento que atraviesa junto a la entrenadora.

Al ser consultado sobre sus sentimientos, explicó que el amor “viene cuando llega, cuando tiene que venir” y contó que está transitando esta etapa con tranquilidad. Si bien evitó ponerle una definición puntual a lo que siente, no dudó en destacar las cualidades de su pareja: “Ella es divina, es una gran mujer”, aseguró. También manifestó que se siente “muy bien” a su lado.

En la misma entrevista, Tinelli contó cómo comenzó la historia. Según recordó, conoció a Ágata durante una comida hace muchos años, aunque después de aquel encuentro dejaron de verse durante un largo período. El reencuentro se produjo recientemente, cuando decidieron compartir un café que terminó marcando un antes y un después. “Ese café fue una situación de que, bueno, acá entro a jugar”, relató.

Respecto de la fotografía con la que decidieron hacer público el romance, explicó que fue una determinación compartida: “Ella tenía la idea de subirla y coincidimos los dos”.

Qué dijeron Marcelo Tinelli y Ágata Lescano sobre el comienzo de su historia de amor

La pareja también brindó detalles de su relación en Dale Match, el ciclo que el conductor realiza por Infobae en Vivo. Allí, ambos se refirieron al concepto del “hilo rojo” que utilizaron al confirmar el noviazgo.

Durante la conversación, Lescano explicó que la conexión entre ellos se remonta a un encuentro de hace aproximadamente 17 años. “El hilo rojo viene hace como 17 años”, señaló. Luego recordó aquella primera cena que compartieron: “Tuvimos una charla. Ahí nos conocimos. No pasó nada”.

Además, contó que después de ese episodio tuvieron algunos contactos aislados y llegaron a cruzarse en Uruguay durante distintos veranos.

Otro de los aspectos sobre los que habló Tinelli fue la reacción de sus hijos ante la nueva relación. El conductor aseguró que sus familiares ya conocen a Ágata y que la recibieron con alegría. “Mis chicas están muy contentas. Juani también. Todos la conocen”, expresó.

Por su parte, la personal trainer también se refirió al presente sentimental que comparten y resumió cómo atraviesan esta etapa en diálogo con Puro Show: “Estamos felices”.

Quién es Ágata Lescano, la nueva novia de Marcelo Tinelli

Ágata Lescano tiene 37 años, trabaja como entrenadora personal y cuenta con una trayectoria en el mundo del fitness. Fue campeona argentina y sudamericana de bikini fitness y actualmente comparte contenidos vinculados con la actividad física y el bienestar.

En sus redes sociales, donde cuenta con más de 27.000 seguidores, presenta su propuesta bajo el concepto de “fitness consciente para mujeres reales”. Además de su trabajo como entrenadora, tiene otras inquietudes artísticas: canta y toca la guitarra. También es madre de un hijo.

Con esta salida en Chascomús, Marcelo Tinelli volvió a compartir públicamente momentos junto a su nueva pareja y su familia, en medio de una relación que ambos ya decidieron mostrar sin reservas.