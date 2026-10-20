Fabián Gianola fue atropellado y tendrá que pasar por el quirófano: "Una lesión importante"
Fabián Gianola fue embestido por un auto mientras caminaba por la calle y deberá someterse a una intervención quirúrgica en las próximas horas.
Fabián Gianola atraviesa horas complicadas luego de sufrir un accidente el 19 de octubre en Zona Norte. El actor fue embestido por un automóvil mientras caminaba por la vía pública y, como consecuencia del impacto, sufrió una lesión en uno de sus brazos que requerirá una intervención quirúrgica.
La información fue dada a conocer por Pablo Layus, quien brindó detalles de lo sucedido en PrimiciasYa, durante el ciclo que conducen Marina Calabró y Luis Ventura. Según explicó, el episodio ocurrió en las inmediaciones de un shopping, cuando Gianola cruzaba la calle y un vehículo dobló sin advertir su presencia.
"Lo atropello un auto cerquita de un shopping, estaba caminando, cruzando la calle, un auto dobló y lo chocó. Una lesión importante en su brazo, al punto que deberá ser operado mañana", detalló el periodista al relatar las circunstancias del accidente.
La lesión obligará al actor a pasar por el quirófano y también tendrá consecuencias en su actividad profesional. Gianola deberá suspender la función teatral que tenía prevista, mientras se prepara para afrontar la recuperación posterior a la operación.
La imagen que compartió Fabián Gianola después del accidente
En medio de la preocupación por su estado de salud, el actor también tuvo actividad en sus redes sociales. Pasadas las 13, publicó en su cuenta de Instagram una imagen junto a una médica que lo atendió después del accidente ocurrido en Zona Norte.
La profesional acompañó la fotografía con un mensaje en el que destacó el encuentro: "Ayer en el consultorio, una visita inesperada. Gracias por la confianza". Gianola, por su parte, le respondió con afecto y agradecimiento: "Gracias Dra. genia".
En la imagen, el actor aparece sonriente y con buen semblante, mientras lleva el brazo derecho enyesado. La publicación permitió ver cómo se encontraba tras el episodio, aunque deberá atravesar una intervención quirúrgica debido a la lesión sufrida.
Por el momento, el accidente también representa un cambio en su agenda laboral, ya que tendrá que dejar en pausa su actuación en "Los 39 escalones" mientras se somete al tratamiento correspondiente y avanza con su recuperación.
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