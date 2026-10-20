Fabián Gianola fue atropellado y tendrá que pasar por el quirófano: "Una lesión importante"

La profesional acompañó la fotografía con un mensaje en el que destacó el encuentro: "Ayer en el consultorio, una visita inesperada. Gracias por la confianza". Gianola, por su parte, le respondió con afecto y agradecimiento: "Gracias Dra. genia".

En la imagen, el actor aparece sonriente y con buen semblante, mientras lleva el brazo derecho enyesado. La publicación permitió ver cómo se encontraba tras el episodio, aunque deberá atravesar una intervención quirúrgica debido a la lesión sufrida.

Por el momento, el accidente también representa un cambio en su agenda laboral, ya que tendrá que dejar en pausa su actuación en "Los 39 escalones" mientras se somete al tratamiento correspondiente y avanza con su recuperación.