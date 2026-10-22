Fabián Gianola fue operado con éxito tras el accidente que sufrió y recibirá el alta médica

El momento del choque a Gianola quedó registrado por una cámara de seguridad

Las imágenes muestran a Gianola mientras cruza la calle y el instante en que el vehículo lo golpea. Tras la colisión, el actor cae sobre la calzada y el conductor detiene la marcha para acercarse y ayudarlo.

El hecho ocurrió el 19 de octubre a las 15:40, según consta en el parte policial. El documento ubica el accidente en la esquina de Melián y Deheza e indica que el actor fue embestido mientras atravesaba la senda peatonal. Como consecuencia, sufrió una lesión en la mano derecha.

Al describir las consecuencias de la caída, Gianola destacó que no se golpeó la cabeza, algo que podría haber agravado su estado. “Por suerte no golpeé la cabeza contra el cordón porque estaba muy cerca. Golpeé contra el pavimento”, explicó.