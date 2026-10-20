Fabián Gianola contó cómo fue el accidente en el que lo atropelló un auto: "Estoy vivo de milagro"
Fabian Gianola habló con minutouno.com , relató cómo fue el accidente, reveló la lesión que sufrió y contó cuándo será operado.
Fabián Gianola habló con minutouno.com luego de ser atropellado por un automóvil mientras cruzaba la calle en la zona norte de Buenos Aires.
El accidente ocurrió este lunes, cerca de las 15, cuando el actor atravesaba la senda peatonal en las inmediaciones del shopping DOT Baires. Como consecuencia del impacto, sufrió una fractura expuesta de radio y deberá someterse a una intervención quirúrgica.
En su relato, Gianola reconstruyó cómo sucedió el episodio y explicó que estaba a punto de llegar a la otra vereda cuando un vehículo lo embistió. “Sí, ayer me atropelló un auto, a las 3 de la tarde, cerca del DOT, cruzaba por la senda peatonal, cuando casi al llegar a la otra vereda, un Audi dobló, yo creo que el dueño nunca me vio, que no estaba con el celular, y nunca frenó”, contó.
El actor también describió la violencia del impacto y la caída que sufrió. “Y no llegué a atinar, yo pensé que iba... Yo ya estaba pasando, inclusive, de hecho, me choca con el borde derecho del auto, y me levantó por el aire, obviamente, y caí con el brazo, y tengo fractura expuesta de radio, y me operan mañana a las 4 de la tarde”, detalló.
Cómo se encuentra Fabián Gianola tras el accidente
Pese a la gravedad de la lesión, Gianola explicó que se encuentra fuera de peligro y destacó que no sufrió golpes en la cabeza ni perdió el conocimiento. También contó que, después del accidente, el conductor permaneció junto a él y se comunicó con los servicios de emergencia.
“Estoy bien porque no golpeé la cabeza, porque no me desmayé, no me pasó nada, solo me parejo, unté mis cosas, me quedé paradito ahí, el señor se quedó al lado mío, llamó al S.A.M.E., ya vino la policía, vino el S.A.M.E”, relató sobre los primeros minutos posteriores al choque.
Actualmente se encuentra en su casa, a la espera de la operación que tiene programada para este miércoles a las 16 hs. Según explicó, la intervención será ambulatoria, aunque requerirá anestesia general. Los médicos deberán colocarle una placa y tres tornillos para estabilizar la fractura y permitir que el hueso se recupere.
“Estoy bien, pero bueno, me tienen que poner tres tornillos, una placa, bueno, nada de juntar el hueso con una placa y ponerme tres tornillos, no es fácil”, expresó al referirse al procedimiento al que deberá someterse.
La preocupación de Gianola y su deseo de volver al teatro
Al repasar lo ocurrido, el actor reflexionó: “Pero sí, estoy en milagro, en un milagro que no golpeé la cabeza contra el cordón, que podría haber pasado perfectamente, y estábamos hablando de otra cosa”.
El accidente también afectará su actividad profesional, ya que deberá suspender temporalmente sus compromisos teatrales mientras atraviesa la recuperación. Sin embargo, Gianola se mostró esperanzado y dejó en claro que su intención es regresar al escenario lo antes posible.
“Bueno, eso es todo, y espero volver lo más pronto a "Los 39 escalones"”, concluyó en referencia a la obra teatral que protagoniza.
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