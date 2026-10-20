Fabián Gianola contó cómo fue el accidente en el que lo atropelló un auto: "Estoy vivo de milagro"

“Estoy bien porque no golpeé la cabeza, porque no me desmayé, no me pasó nada, solo me parejo, unté mis cosas, me quedé paradito ahí, el señor se quedó al lado mío, llamó al S.A.M.E., ya vino la policía, vino el S.A.M.E”, relató sobre los primeros minutos posteriores al choque.

Actualmente se encuentra en su casa, a la espera de la operación que tiene programada para este miércoles a las 16 hs. Según explicó, la intervención será ambulatoria, aunque requerirá anestesia general. Los médicos deberán colocarle una placa y tres tornillos para estabilizar la fractura y permitir que el hueso se recupere.

“Estoy bien, pero bueno, me tienen que poner tres tornillos, una placa, bueno, nada de juntar el hueso con una placa y ponerme tres tornillos, no es fácil”, expresó al referirse al procedimiento al que deberá someterse.

La preocupación de Gianola y su deseo de volver al teatro

Al repasar lo ocurrido, el actor reflexionó: “Pero sí, estoy en milagro, en un milagro que no golpeé la cabeza contra el cordón, que podría haber pasado perfectamente, y estábamos hablando de otra cosa”.

El accidente también afectará su actividad profesional, ya que deberá suspender temporalmente sus compromisos teatrales mientras atraviesa la recuperación. Sin embargo, Gianola se mostró esperanzado y dejó en claro que su intención es regresar al escenario lo antes posible.

“Bueno, eso es todo, y espero volver lo más pronto a "Los 39 escalones"”, concluyó en referencia a la obra teatral que protagoniza.