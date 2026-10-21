Falleció Saúl Blanch, pionero del heavy metal argentino y primer cantante de Rata Blanca

El grupo adoptó el nombre de Rata Blanca y realizó su primera presentación en vivo en 1987, en el teatro Luz y Fuerza. Blanch se alejó de la formación poco tiempo después, pero volvió a ser convocado cuando sus integrantes no lograron encontrar otro cantante para registrar el primer disco.

Así llegó a las grabaciones del álbum Rata Blanca, publicado en 1988, en el que su voz aparece en todas las canciones. El trabajo incluyó temas que luego se convertirían en clásicos del repertorio de la banda, como “El sueño de la gitana”, “Chico callejero”, “Rompe el hechizo” y “Solo para amarte”. Esta última canción tiene una particularidad: la letra fue escrita por el propio Blanch.

Tras la salida del disco, el cantante se desvinculó definitivamente del grupo y Adrián Barilari ocupó su lugar.

Los discos y proyectos que marcaron su etapa solista

La carrera de Blanch siguió adelante después de su salida de Rata Blanca. En 1990 presentó Fiel a sus fieles, su primer álbum como solista, con un recital en el desaparecido teatro Arlequines de Buenos Aires ante un público reducido. El material volvió a editarse en formato CD en 2005, con una canción adicional.

Años más tarde, en 2006, publicó Refugiado, un trabajo grabado en Virtual Estudio por Emiliano Obregón y lanzado bajo el nombre Saúl Blanch Revancha.

Su historia con Rata Blanca tuvo nuevos capítulos con el paso del tiempo. En 2013, el cantante se reunió con antiguos compañeros para participar de algunos conciertos organizados por el 25.º aniversario de la banda.

El acercamiento volvió a tomar fuerza en noviembre de 2024, cuando el grupo anunció tres presentaciones en el Teatro Flores previstas para marzo de 2026, con Blanch como invitado. La propuesta representaba una nueva oportunidad de reunir al vocalista con la formación de la que había sido parte en sus comienzos.

La confirmación de su muerte y el pedido de privacidad de la familia

La noticia de la muerte de Blanch fue difundida por César Fuentes Rodríguez, quien compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales y destacó la importancia del músico para la historia del rock argentino.

“Me acaban de confirmar y he recibido con gran dolor la noticia del fallecimiento del querido Saúl Blanch, quien estaba desde hace tiempo hospitalizado. Plus, Rata Blanca y su carrera solista son hitos que nunca olvidaremos de una voz que sin duda abrió y marcó caminos”, escribió el periodista.

En la misma publicación, Fuentes Rodríguez reprodujo las palabras que le transmitió la familia del cantante, que pidió mantener la intimidad en este momento.

“La familia no quiere exposición y no habría velatorio: ‘Se fue como quiso. Todo rock’. Copa en alto y brindis por la partida de un grande mientras suena su legado musical”.

Durante los días previos a la confirmación de su muerte, personas cercanas al músico habían señalado que atravesaba un cuadro grave y permanecía internado en terapia intensiva en Buenos Aires desde hacía varias semanas.

Su entorno optó por preservar los detalles de la situación y solicitó respeto por la privacidad familiar. La trayectoria de Blanch, desde sus primeros años con Plus hasta su participación en el disco debut de Rata Blanca y sus posteriores proyectos solistas, dejó una marca en la historia del heavy metal argentino.