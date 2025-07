Furor por Shakira en Argentina: arrasó con la preventa de su segundo show y comenzó la venta general

Con estos conciertos la cantante colombiana cerrará la etapa latinoamericana de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, que llevará por subtítulo “Estoy Aquí”, en honor a la canción que marcó el comienzo de su proyección internacional. Será un show completamente renovado, con el que además celebrará los 30 años de su icónico álbum Pies descalzos (1995).

Esta semana Shakira sorprendió a sus seguidores con un posteo en sus redes sociales, a través del cual anunció una modalidad participativa que definirá la lista de temas de sus shows: “Cuéntenme qué quieren que les cante y yo hago de rockola”, comentó. A través del hashtag #ShakiraCanta los fans argentinos podrán votar su canción favorita para que la artista la cante en exclusiva para ellos en Vélez por última vez.

Shakira llega a Buenos Aires >> 9 de diciembre >> Estadio Velez Sarsfield