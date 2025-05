Gran Hermano: quién es el líder de la semana y qué beneficios tiene

Después de ir respondiendo las preguntas que hacía Santiago del Moro, varios fueron quedando en el camino y el mano a mano se dio entre La Tana y Ulises. Sin embargo, el cordobés logró superar a su compañera y se ganó el liderazgo.

El participante no solo obtuvo la inmunidad, sino que mañana podrá ir a cenar con un compañero y tendrán el beneficio de ver en vivo toda la nominación. Este premio, a esta altura, es algo muy positivo, ya que los ayudará a pensar mejor sus estrategias.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/1925010185870799208?t=WpCmJZszJcWRApnEN4RwAA&s=19&partner=&hide_thread=false Ulises es el nuevo líder de la semana



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/gqVoYjMko9 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) May 21, 2025

El desgarrador momento de Ulises Apóstolo en Gran Hermano: "Me vi tan..."

A medida que Gran Hermano entra en su etapa decisiva, la tensión y la carga emocional entre los jugadores aumentan visiblemente. Con varios meses de encierro sobre sus espaldas y cada vez menos contención afectiva, algunos participantes comienzan a quebrarse.

Tal fue el caso de Ulises Apóstolo, quien vivió una profunda crisis de angustia durante la madrugada al recordar a Chiara Mancuso, su gran apoyo dentro de la casa, sin saber que ella, desde afuera, también lo extraña y lo alienta con palabras llenas de amor.

“Cómo te extraño, Chiara. No lo voy a poder hacer sin vos. Cómo se nos fue de las manos así... Hoy estaban todos en la fiesta y faltaba alguien que me acompañe como lo hacías vos. Me vi tan solo ahí... No tengo nada que ver con esta gente”, confesó entre lágrimas el participante, que se define a sí mismo como "del interior del interior".

Con su estilo espontáneo y sin filtro, Ulises continuó desahogándose, visiblemente afectado: “No sé qué hacer. Desde que se fue Chiara no puedo encontrarme. Intento ser lo más duro que puedo, que no me volteen, que los comentarios no me afecten. Cuando hablan de ella, intento limpiar su nombre, pero se está haciendo más cuesta arriba de lo que imaginé”.

En un momento de total vulnerabilidad, el joven cordobés cerró su desahogo con una reflexión que tocó a muchos dentro y fuera del reality: “Aunque estuviéramos enojados o mal, sabía que ella estaba ahí, dentro del mismo predio. Y hoy, por más que esté descompuesto de llanto, no tengo a quién acudir”.