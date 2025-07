Habló la supuesta amante de Roberto García Moritán: reveló chats y detalles del engaño a Pampita

En diálogo con Santiago Riva Roy, Araceli se sinceró y compartió detalles de su vínculo con Moritán, que —según ella— comenzó años atrás, antes de que Pampita llegara a la vida del exempresario gastronómico. Según relató, se conocieron a través de redes sociales, poco después de su separación de Juana Viale.

“Yo escuchaba sus problemas, lo aconsejaba, muchas veces llegaba sacado por cosas cotidianas, yo empatizaba mucho con él”, contó Araceli sobre la dinámica que mantenían incluso cuando él ya estaba en pareja con Pampita. Sin embargo, con el tiempo comenzó a notar ciertos “destratos” por parte de Moritán, lo que la llevó a alejarse.

“De repente empecé a darme cuenta de que no era recíproco, y no tomé conciencia del grado y la magnitud de que podía afectar mi vida”, explicó la joven, quien admitió haberse sentido profundamente involucrada con “Robert”: “Estuve como en una nebulosa de amor y de cuidado hacia él que no fui consciente de que fue, y lo protegí demasiado”.

image

La amante del exmarido de Pampita reveló por qué habla ahora

“Fingir que no pasó nada se está volviendo insostenible”, le confesó Araceli al cronista de LAM (América), antes de mostrar públicamente algunos de los chats que Moritán le habría enviado tras su incómoda participación en el programa conducido por María Belén Ludueña.

Salto sostuvo que nunca ventiló su romance a espaldas de Pampita y que desconoce cómo llegó la información a oídos de Von Brocke. “No lo hubiera hecho, fue una sorpresa para mí”, aseguró, sincera. También explicó por qué eligió mantenerse en silencio durante tanto tiempo: “Por el Robert que conocí decidí apostar y cuidarlo todo este tiempo. Lo prioricé en muchas situaciones”.

Embed - EVELYN VON BROCKE VS. ROBERTO GARCÍA MORITÁN: HABLA LA SUPUESTA AMANTE