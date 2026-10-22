Harry Styles enfrentó a un fanático que lo perseguía por la calle para pedirle un autógrafo
El cantante protagonizó un tenso momento en Nueva York cuando un hombre insistió en seguirlo con un ejemplar de su disco "Fine Line".
Harry Styles protagonizó un tenso cruce en las calles de Nueva York con un hombre que lo seguía insistentemente para conseguir un autógrafo. El episodio quedó registrado en un video que se difundió en las redes sociales y mostró al cantante británico enfrentando al sujeto después de intentar continuar su camino.
Según informó Page Six, el hecho ocurrió el miércoles 21 de octubre, cuando el exintegrante de One Direction caminaba por la ciudad con una gorra, una capucha y auriculares. En ese momento, un hombre comenzó a seguirlo mientras llevaba un ejemplar de "Fine Line", el álbum que Styles lanzó en 2019.
El cantante habría intentado ignorarlo al principio, pero la insistencia del sujeto derivó en una discusión. Finalmente, Styles se dio vuelta y lo enfrentó, en una escena que quedó registrada por las cámaras y rápidamente generó repercusión.
El tenso momento de Harry Styles con un buscador de autógrafos
En las imágenes se observa a Styles y al hombre intercambiando gestos y señalándose durante una discusión. Aunque no se logra escuchar con claridad todo lo que se dijeron, el video muestra el malestar del artista ante la insistencia del sujeto.
En medio del enfrentamiento, un tercer hombre intervino y se colocó entre ambos, aparentemente para evitar que la situación escalara. Sin embargo, el episodio continuó cuando Styles intentó alejarse y el sujeto volvió a seguirlo por la calle.
El ejemplar de "Fine Line" que llevaba el hombre alimentó las versiones sobre un posible interés comercial detrás del pedido. Algunos buscadores de autógrafos consiguen firmas de artistas para luego vender objetos a coleccionistas, aunque no se confirmó que ese fuera el objetivo en este caso. Tampoco trascendió la identidad del hombre ni se conoció una declaración pública del cantante sobre lo sucedido.
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