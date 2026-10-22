Harry Styles enfrentó a un fanático que lo perseguía por la calle para pedirle un autógrafo

El ejemplar de "Fine Line" que llevaba el hombre alimentó las versiones sobre un posible interés comercial detrás del pedido. Algunos buscadores de autógrafos consiguen firmas de artistas para luego vender objetos a coleccionistas, aunque no se confirmó que ese fuera el objetivo en este caso. Tampoco trascendió la identidad del hombre ni se conoció una declaración pública del cantante sobre lo sucedido.