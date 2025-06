Homero Pettinato reveló que se comprometió con Sofi Gonet "sin querer"

A pesar de reconocer que trabajar no es su “sueño”, sí comentó que se trata de “una gran oportunidad” que decidió aprovechar al máximo. Su relación con “La Reinis” también fue un tema en su charla, y reveló que está “muy enamorado”: “Estamos muy bien, viviendo una vida llena de lujos, ya que ella reseña spas, hoteles y suites, a donde asisto como acompañante. Hasta me he ocultado detrás de cortinas mientras ella graba”. El origen de su relación se remonta a su encuentro en Olga.

sofia gonet.jpg

Respecto a la posibilidad de formar una familia junto a su “prometida”, el influencer compartió: “Me gustaría ser papá, y Sofi también. Aunque nunca lo habíamos imaginado, el enamoramiento trae esos deseos. Uno empieza a pensar en la idea de ‘quiero tener un bebé con esta persona’”.

Finalmente, celebró el momento profesional que vive, afirmando: “Tengo una vida feliz. Con mi familia sana, amor y trabajo, ya me siento bien, no soy ambicioso en lo laboral. Por lo tanto, este periodo de mucho trabajo representa para mí un buen momento”.

Sofía Gonet rompió el silencio tras la polémica por el precio de sus cookies: "No manejo los precios"

Sofía Gonet, reconocida por su presencia en redes sociales, se vio envuelta en una intensa polémica tras lanzar su propia línea de galletitas gourmet, La Reini Cookie Collection. El centro del debate no fue tanto el producto en sí, sino su precio: una caja de cuatro cookies por $31.999, lo que generó revuelo en redes y encendió un debate entre seguidores, detractores y curiosos.

La reacción fue casi inmediata. A pesar de que muchos seguidores celebraron el lanzamiento y destacaron la estética del packaging, otros usuarios, especialmente en X, cuestionaron duramente el costo del producto: “¿32 mil pesos por unas cookies?”, “Se están riendo en la cara del consumidor”, y otras frases similares fueron tendencia durante varias horas.

Incluso comenzaron a circular imágenes comparando la presentación real de las galletitas con las promocionadas en redes, lo que sumó más leña al fuego. Frente a la intensidad del debate, Gonet decidió salir a aclarar el panorama en una entrevista para el programa Rumis, emitido por La Casa Streaming.

Allí, explicó cómo surgió la idea y cuál es su rol en el emprendimiento. Según relató, todo comenzó cuando una pastelera llamada Karina, con formación en Nueva York, le propuso probar unas cookies de receta original. "Me enamoré, me parecieron las más ricas que comí en mi vida", dijo la influencer. A raíz de la repercusión en redes tras compartir la experiencia, surgió una sociedad que hoy tomó forma en este nuevo producto de autor.

Sobre el precio, fue categórica: “Entiendo perfectamente que no es accesible para todos. Siempre lo voy a entender. Pero yo no tengo control directo sobre el precio final. Hay que pagar insumos, empleados, alquiler, impuestos... Se hornean el mismo día, se usan materiales de primera calidad, y eso tiene un costo”.

La influencer aseguró que el objetivo no es excluir, sino ofrecer una experiencia premium: “Así como hay perfumes caros y perfumes más accesibles, también hay cookies de autor. Es un producto gourmet, con un concepto distinto a la galletita tradicional que uno compra en el supermercado”.

Pese a las críticas, no cerró la puerta a alternativas futuras: “Queremos que más personas puedan probarlas, y es posible que en el futuro lancemos productos con precios más amigables. Todo lleva tiempo”.

Aunque la polémica continúa, la joven también recibió apoyo. Algunos usuarios destacaron que se trata de un producto artesanal, de estilo norteamericano, y que hay un público dispuesto a pagar por propuestas diferentes. Lo cierto es que La Reini Cookie Collection ya está en boca de todos.