Ignacio González Prieto despidió a Fernando Confessore con una emotiva carta: "Fueron 22 años..."
El periodista recordó la amistad que construyó con el histórico meteorólogo de TN, repasó las anécdotas que compartieron durante más de dos décadas.
La muerte de Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN y eltrece, generó una profunda conmoción entre sus compañeros y colegas. Entre los mensajes de despedida se destacó el de Ignacio González Prieto, periodista especializado en criminología e investigación criminal, quien compartió con él 22 años de trabajo, amistad y momentos inolvidables.
A través de una publicación en Instagram, le dedicó una carta en la que repasó las pequeñas escenas de la vida cotidiana que marcaron su vínculo, desde las charlas en el estudio hasta las bromas, las reuniones y la pasión compartida por Boca. “Hasta siempre, amigo. Te voy a extrañar mucho”, escribió el periodista al comienzo de su despedida, antes de enumerar los recuerdos que conservará de su compañero.
El emotivo mensaje de Ignacio González Prieto a Fernando Confessore
“¿A dónde irán ahora nuestras travesuras, risas interminables, comentarios picantes, las bromas de todos los días, comer juntos en la mesita del estudio, ver tu computadora y papeles analizando todo, las anécdotas, el análisis del fútbol, hablar siempre de los hijos y la familia, del Barrio, nuestra pasión por Boca, los análisis de la economía y lo difícil de vivir así, y las complicidades con nuestro grupo -detrás de los decorados- con los compañeros de técnica del Canal?”, expresó.
El mensaje reflejó la cercanía que ambos habían construido durante más de dos décadas. También recordó los viajes y las conversaciones que compartían durante sus trayectos en transporte público, además de destacar los conocimientos profesionales del meteorólogo. “¿Dónde quedarán nuestros viajes y charlas en el Colectivo 53, tu cariño de compañero, tu experiencia en los medios y las explicaciones -como nadie- profesional de la meteorología?”, agregó.
“Qué injusta y cruel es a veces”: el recuerdo de 22 años de amistad
Uno de los fragmentos más conmovedores de la publicación estuvo dedicado al tiempo que compartieron y a una frase que Confessore repetía habitualmente cuando se encontraba con sus compañeros. “Cómo te caga a palos la vida. Qué injusta y cruel es a veces. Fueron 22 años de compartir mil cosas y de entender, esa mirada pícara y esa frase que repetías: '¿Cómo anda la banda?'”, escribió González Prieto.
En el cierre de la carta, el periodista definió a su amigo con una serie de cualidades que, según transmitió, marcaron su relación: “simple, honesto, sincero, cálido y gran compañero”. “Un gran tipo Fernando. Hasta siempre, Confe”, concluyó.
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