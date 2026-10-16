Ignacio González Prieto despidió a Fernando Confessore con una emotiva carta: "Fueron 22 años..."

El emotivo mensaje de Ignacio González Prieto a Fernando Confessore

“¿A dónde irán ahora nuestras travesuras, risas interminables, comentarios picantes, las bromas de todos los días, comer juntos en la mesita del estudio, ver tu computadora y papeles analizando todo, las anécdotas, el análisis del fútbol, hablar siempre de los hijos y la familia, del Barrio, nuestra pasión por Boca, los análisis de la economía y lo difícil de vivir así, y las complicidades con nuestro grupo -detrás de los decorados- con los compañeros de técnica del Canal?”, expresó.