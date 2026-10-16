Murió Fernando Confessore, reconocido meteorólogo, divulgador científico y periodista
El meteorólogo, divulgador científico y periodista sufrió una descompensación repentina en su casa durante la madrugada de este viernes.
El meteorólogo, divulgador científico y periodista Fernando Confessore murió este viernes a los 58 años, según confirmaron su familia y las autoridades de ARTEAR.
Confessore sufrió una descompensación repentina en su casa del barrio de Versailles durante la madrugada.
Sus colegas de TN y El Trece expresaron su dolor al aire, recordándolo como un excelente profesional y gran compañero.
Quién fue Fernando Confessore
Confessore contaba con una carrera de tres décadas en televisión, incorporándose a ARTEAR en diciembre de 1995, tras sus inicios en el Servicio Meteorológico Nacional donde se desempeño entre 1992 y 1994.
El meteorólogo y periodista también fue parte del ciclo TN Campo y escribió el libro de divulgación "Meteorología para todos".
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