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Murió Fernando Confessore, reconocido meteorólogo, divulgador científico y periodista

Sociedad

El meteorólogo, divulgador científico y periodista sufrió una descompensación repentina en su casa durante la madrugada de este viernes.

Fernando Confessore

Fernando Confessore

El meteorólogo, divulgador científico y periodista Fernando Confessore murió este viernes a los 58 años, según confirmaron su familia y las autoridades de ARTEAR.

Confessore sufrió una descompensación repentina en su casa del barrio de Versailles durante la madrugada.

Sus colegas de TN y El Trece expresaron su dolor al aire, recordándolo como un excelente profesional y gran compañero.

Quién fue Fernando Confessore

Confessore contaba con una carrera de tres décadas en televisión, incorporándose a ARTEAR en diciembre de 1995, tras sus inicios en el Servicio Meteorológico Nacional donde se desempeño entre 1992 y 1994.

El meteorólogo y periodista también fue parte del ciclo TN Campo y escribió el libro de divulgación "Meteorología para todos".

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