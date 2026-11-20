A diferencia de las producciones de ficción, esta película utiliza testimonios reales y una reconstrucción cronológica de los acontecimientos para explicar la magnitud del accidente.

Además, aborda las decisiones que se tomaron durante las primeras horas de la emergencia y las consecuencias que tuvo el desastre para la población japonesa.

Reparto de Fukushima: A Nuclear Nightmare

Al tratarse de un documental histórico, Fukushima: A Nuclear Nightmare no cuenta con un reparto tradicional de actores que interpretan personajes.

En su lugar, la producción reúne entrevistas con ingenieros de centrales nucleares, asesores gubernamentales, periodistas, consultores y trabajadores de emergencia que aportan diferentes perspectivas sobre lo sucedido.

La dirección está a cargo de James Jones y Megumi Inman, quienes presentan una reconstrucción de la tragedia a partir de testimonios y material documental.

James Jones también participó en la realización de Chernobyl: The Lost Tapes, otro documental de HBO dedicado a reconstruir una de las mayores catástrofes nucleares de la historia.

Trailer de Fukushima: A Nuclear Nightmare