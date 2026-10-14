Joya del cine de misterio en HBO Max: el clásico imperdible para los fanáticos de Stanley Kubrick

Lo que comienza como una crisis personal adquiere un tono cada vez más misterioso cuando William llega a una reunión privada marcada por el uso de máscaras y la presencia de personajes poderosos. Allí descubre un ambiente secreto cuyas reglas desconoce y que puede ponerlo en una situación peligrosa.

A partir de ese momento, la película construye un viaje psicológico en el que se mezclan la realidad, las fantasías y los temores del protagonista. En lugar de ofrecer explicaciones definitivas, Kubrick utiliza silencios, símbolos y situaciones ambiguas que invitan al espectador a interpretar lo que sucede.

El largometraje está basado en Traumnovelle, una novela corta publicada en 1926 por el escritor austríaco Arthur Schnitzler. La adaptación cinematográfica conserva el eje de la obra literaria: las tensiones entre el deseo, la fidelidad y aquello que permanece oculto incluso dentro de las relaciones más cercanas.

Reparto de Eyes Wide Shut

La película reúne a reconocidos intérpretes que dan vida a los personajes que acompañan a William durante su inquietante recorrido por Nueva York. El elenco principal está integrado por:

Tom Cruise como el doctor William Harford.

Nicole Kidman como Alice Harford.

Sydney Pollack como Victor Ziegler.

Todd Field como Nick Nightingale.

Marie Richardson como Marion.

Vinessa Shaw como Domino.

Rade Šerbedija como Milich.

Leelee Sobieski como Helena.

La presencia de Cruise y Kidman resulta especialmente significativa porque, durante el rodaje, ambos también eran pareja en la vida real. Esa circunstancia añadió interés a una historia centrada en las complejidades de la intimidad y los conflictos matrimoniales.

Eyes Wide Shut también se destaca por la dirección de Stanley Kubrick, reconocido por películas como 2001: Odisea del espacio, La naranja mecánica y El resplandor. Su estilo visual y narrativo vuelve a aparecer en esta producción, que combina una atmósfera inquietante con una historia abierta a múltiples interpretaciones.

El director murió en marzo de 1999, antes del estreno mundial de la película. Por ese motivo, el largometraje quedó asociado al cierre de una carrera cinematográfica marcada por la experimentación y la exploración de los aspectos más complejos de la conducta humana.

Con su llegada a HBO Max, este clásico vuelve a estar disponible para quienes disfrutan del misterio, el suspenso psicológico y las películas que dejan preguntas sin resolver.