Juan Alberto Mateyko habló tras publicar un mensaje contra Julieta Prandi: "No le pienso responder"

La respuesta de Julieta Prandi al mensaje de Mateyko

La conductora también había hablado sobre el episodio y cuestionado que el locutor interviniera públicamente en una situación personal. Si bien reconoció el cariño que podría tenerle a la familia de Emanuel Ortega, consideró que podía manifestar su apoyo de otra manera.

“No sé si merece una opinión. Entiendo que le tiene cariño a la familia, pero el apoyo se puede brindar telefónicamente”, respondió.

Prandi también manifestó su malestar por las referencias que Mateyko incluyó en su publicación, especialmente por la comparación con la dictadura y la mención a la tragedia que atravesó la familia Yankelevich.

“No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista mezclando la dictadura y a la familia Yankelevich por el drama que vivieron”, expresó.

Sin embargo, la modelo identificó otro aspecto que le provocó dolor: la reacción favorable de Emanuel Ortega ante el mensaje del conductor. “Me pareció de más y dolió también la aprobación de Emanuel”, reconoció.

El mensaje que desató la polémica

La publicación de Mateyko apareció el Día de la Madre, jornada que coincidía con el cumpleaños de Emanuel Ortega. En esa oportunidad, el conductor compartió una fotografía junto al cantante y otros integrantes de su familia, pero también aprovechó el posteo para cuestionar que Prandi hubiera comunicado su separación mediante las redes sociales.

En su descargo, llegó a comparar esa decisión con una práctica de “la triste época de la dictadura”. Además, hizo referencia al apoyo que Ortega le había brindado a la modelo durante el juicio contra Claudio Contardi.

Las declaraciones de ambas partes expusieron sus diferencias sobre la intervención pública de terceros en una ruptura sentimental y el modo en que se comunicó el final del matrimonio.