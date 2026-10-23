Juan Alberto Mateyko habló tras publicar un mensaje contra Julieta Prandi: "No le pienso responder"
Juan Alberto Mateyko explicó los motivos que lo llevaron a publicar un mensaje contra la modelo luego de que se conociera su separación de Emanuel Ortega.
Juan Alberto Mateyko volvió a referirse a la polémica que protagonizó con Julieta Prandi luego de que la modelo cuestionara públicamente un mensaje suyo en redes sociales. El conductor, amigo de la familia Ortega, explicó en qué circunstancias escribió esa publicación y expresó sus deseos para el futuro de la actriz, quien anunció su separación de Emanuel Ortega apenas 27 días después de casarse.
La controversia comenzó cuando el locutor compartió un duro mensaje dirigido a Prandi. La modelo respondió que el descargo le había parecido “machista” y manifestó que le dolió especialmente que su expareja respaldara las palabras del conductor.
En una entrevista con Daniel Ambrosino para Intrusos, Mateyko se refirió a la reacción de Prandi y adelantó que no tenía intenciones de continuar con el intercambio público. “Vi la nota y no le pienso responder. Deseo solamente que sea inmensamente feliz”, afirmó.
Al explicar qué lo llevó a publicar aquel mensaje, el histórico conductor reconoció que atravesaba un momento difícil cuando escribió el texto. “El posteo lo hice un día que estaba muy quebrado, y me pareció absurdo un comunicado vinculado a una separación. Estuve todo el día así”, señaló.
Por último, volvió a expresar su deseo de que la modelo pueda continuar adelante con su vida personal. “Deseo que a ella le vaya muy, pero muy bien. Nada más”, concluyó.
La respuesta de Julieta Prandi al mensaje de Mateyko
La conductora también había hablado sobre el episodio y cuestionado que el locutor interviniera públicamente en una situación personal. Si bien reconoció el cariño que podría tenerle a la familia de Emanuel Ortega, consideró que podía manifestar su apoyo de otra manera.
“No sé si merece una opinión. Entiendo que le tiene cariño a la familia, pero el apoyo se puede brindar telefónicamente”, respondió.
Prandi también manifestó su malestar por las referencias que Mateyko incluyó en su publicación, especialmente por la comparación con la dictadura y la mención a la tragedia que atravesó la familia Yankelevich.
“No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista mezclando la dictadura y a la familia Yankelevich por el drama que vivieron”, expresó.
Sin embargo, la modelo identificó otro aspecto que le provocó dolor: la reacción favorable de Emanuel Ortega ante el mensaje del conductor. “Me pareció de más y dolió también la aprobación de Emanuel”, reconoció.
El mensaje que desató la polémica
La publicación de Mateyko apareció el Día de la Madre, jornada que coincidía con el cumpleaños de Emanuel Ortega. En esa oportunidad, el conductor compartió una fotografía junto al cantante y otros integrantes de su familia, pero también aprovechó el posteo para cuestionar que Prandi hubiera comunicado su separación mediante las redes sociales.
En su descargo, llegó a comparar esa decisión con una práctica de “la triste época de la dictadura”. Además, hizo referencia al apoyo que Ortega le había brindado a la modelo durante el juicio contra Claudio Contardi.
Las declaraciones de ambas partes expusieron sus diferencias sobre la intervención pública de terceros en una ruptura sentimental y el modo en que se comunicó el final del matrimonio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario