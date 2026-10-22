Julieta Prandi aseguró que no hay vuelta atrás con Emanuel Ortega: "No me lo esperaba"

En ese sentido, Prandi remarcó que nunca imaginó que su matrimonio terminaría tan pronto. “Uno no se casa para separarse al mes, eso está claro. Y yo no voy a ser la excepción, yo me casé enamorada, pero a veces pasan cosas que tuercen el destino de las personas”, sostuvo.

La modelo reconoció que la ruptura la tomó por sorpresa y que no esperaba que las cosas se dieran de esa manera. No obstante, evitó profundizar en las razones de la separación y aclaró que no busca generar conflictos con Emanuel. “No me lo esperaba y no me interesa tampoco hablar mal de Emanuel”, afirmó durante la entrevista.

JULIETA PRANDI ROMPE EL SILENCIO TRAS SU SEPARACIÓN: "ME CASÉ ENAMORADA"



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El recuerdo de los seis años de relación

A pesar del final de la pareja, Julieta Prandi destacó el vínculo que construyeron durante los seis años que estuvieron juntos y el acompañamiento que se brindaron a lo largo de ese tiempo. “Más allá de lo que pasó últimamente, nosotros somos dos buenas personas que estuvimos juntos seis años, que nos amamos mucho, nos acompañamos un montón, yo a él y él a mí, los dos, tanto en la luz como en la sombra, en todo momento”, expresó.

Un final definitivo: Julieta Prandi aseguró que no volverá con Emanuel Ortega

Finalmente, la modelo planteó que la separación también puede estar relacionada con las diferencias que surgieron entre ambos respecto de lo que buscaban para sus vidas.

“Y bueno, a veces pasan cosas que te hacen dar cuenta que las dos personas que están en una pareja a veces pueden buscar o querer cosas diferentes y creo que es lo que nos pasó”, concluyó.