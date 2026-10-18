Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand

“Bueno, los 100 años lo hacemos en Córdoba, en el Kempes”, expresó la conductora, en una charla distendida que despertó entusiasmo entre los presentes.

La conversación también dio lugar a recordar una frase familiar vinculada con ese destino. “La abuela decía: Córdoba, allá vamos”, comentaron durante el intercambio.

Aunque la propuesta surgió en un tono informal, la posibilidad de celebrar allí los 100 años de Mirtha sumó un momento especial a la emisión. La diva cumplirá un siglo de vida el 23 de febrero de 2027, una fecha significativa tanto para su familia como para el mundo del espectáculo argentino.