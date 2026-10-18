Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand
La conductora respondió sobre la salud de su abuela y, junto a Martín Llaryora, habló de una posibilidad para celebrar su centenario.
Juana Viale habló sobre la salud de su abuela, Mirtha Legrand, durante una nueva emisión de La noche de Mirtha y llevó tranquilidad a los espectadores. Todo comenzó cuando Marcelo Bonelli le preguntó cómo se encontraba la histórica conductora, quien atraviesa un período de recuperación.
Con cariño, Juana destacó la evolución favorable de la diva y puso el foco en uno de los rasgos que la caracterizan desde siempre: su fuerte personalidad. “Cada día mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene”, expresó.
Además, la conductora dejó en claro que Mirtha sigue pendiente de lo que ocurre a su alrededor y celebró su mejoría.
Martín Llaryora habló de los 100 años de Mirtha Legrand
La conversación tomó otro rumbo cuando Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, mencionó la posibilidad de celebrar el centenario de Mirtha Legrand en esa provincia.
Fue durante ese intercambio que surgió la idea de organizar el festejo en uno de los escenarios más emblemáticos de la provincia. Juana se sumó a la propuesta y mencionó el estadio Mario Alberto Kempes como posible sede de la celebración.
“Bueno, los 100 años lo hacemos en Córdoba, en el Kempes”, expresó la conductora, en una charla distendida que despertó entusiasmo entre los presentes.
La conversación también dio lugar a recordar una frase familiar vinculada con ese destino. “La abuela decía: Córdoba, allá vamos”, comentaron durante el intercambio.
Aunque la propuesta surgió en un tono informal, la posibilidad de celebrar allí los 100 años de Mirtha sumó un momento especial a la emisión. La diva cumplirá un siglo de vida el 23 de febrero de 2027, una fecha significativa tanto para su familia como para el mundo del espectáculo argentino.
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