Tras recibir el alta, Mirtha Legrand reveló cómo vivió la internación: "Esta vez la pasé mal"

Durante esta segunda hospitalización, recibió tratamiento con antibióticos y asistencia kinesiológica para abordar el cuadro respiratorio y favorecer su recuperación.

Finalmente, Mirtha recibió el alta médica el 6 de octubre y regresó a su domicilio acompañada por sus familiares. Antes de su salida, el sanatorio había informado que presentaba una evolución favorable, que permanecía en una habitación común y que avanzaba con la rehabilitación kinesiológica.

Tras dejar el centro de salud, la conductora continuó su recuperación en su casa con el objetivo de retomar progresivamente sus actividades habituales.