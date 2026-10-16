Tras recibir el alta, Mirtha Legrand reveló cómo vivió la internación: "Esta vez la pasé mal"
Mirtha Legrand rompió el silencio tras recibir el alta médica, luego de atravesar un delicado episodio de salud.
Después de permanecer casi tres semanas internada, Mirtha Legrand recibió el alta médica y comenzó una nueva etapa de recuperación en su casa. En ese contexto, Carlos Rottemberg, empresario teatral y amigo de la conductora, contó que mantuvo una conversación con ella y reveló la frase con la que describió los días que pasó en el sanatorio.
Durante el diálogo, la diva se sinceró sobre el difícil momento que atravesó y expresó: “Esta vez la pasé mal”. De esta manera, dejó en claro que la reciente internación fue una experiencia complicada para ella.
Sin embargo, la charla también tuvo lugar para el humor, una característica habitual del vínculo entre ambos. Rottemberg relató que comenzó la conversación con una frase que suele utilizar cada vez que habla con la conductora: “Tenemos que pensar qué país le vamos a dejar a Mirtha Legrand”.
Según contó el empresario, ese comentario provoca carcajadas en la diva. Así, entre la preocupación por su estado de salud y una broma que forma parte de su relación, Rottemberg compartió detalles del intercambio que mantuvieron después de que recibiera el alta.
Por qué Mirtha Legrand estuvo casi tres semanas internada
La conductora permaneció 18 días en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro de neumopatía. Su ingreso se produjo el 18 de septiembre, luego de haber atravesado una primera internación por bronquitis.
Durante esta segunda hospitalización, recibió tratamiento con antibióticos y asistencia kinesiológica para abordar el cuadro respiratorio y favorecer su recuperación.
Finalmente, Mirtha recibió el alta médica el 6 de octubre y regresó a su domicilio acompañada por sus familiares. Antes de su salida, el sanatorio había informado que presentaba una evolución favorable, que permanecía en una habitación común y que avanzaba con la rehabilitación kinesiológica.
Tras dejar el centro de salud, la conductora continuó su recuperación en su casa con el objetivo de retomar progresivamente sus actividades habituales.
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