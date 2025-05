Juliana lanzó "El Duelo", su primer EP solista: "Fue muy sanador"

En diálogo con minutouno.com, la joven artista habló de cómo fue llevar adelante el proceso de creación de este EP y todo lo que sintió al transitar este camino.

Juliana habló de la creación de su primer EP: "El Duelo"

¿Cómo surgió la idea de El duelo?

El duelo surgió a través de una relación que tuve, una relación muy tóxica que, bueno, nada, terminó. Y en sí, el EP trata justamente de atravesar el duelo desde que terminás la relación hasta que volvés a renacer, ¿no?

Habla de esas distintas etapas donde vos estás triste, estás enojada, querés romper todo. Y después volvés a estar bien, ¿no? Pero, bueno, es necesario pasar como todas esas etapas. Así que habla de todo eso.

¿Cómo te sentiste al expresarte a través del arte de la música? Porque quedás muy expuesta.

sí, un poco expuesta como vos decís. Y también al momento de hacerlo, de escribir y volver a revivir todos estos sentimientos, ¿no? Porque uno también pasa el tiempo, es una relación que ya pasó un par de años, pero cuando empecé a escribir, es como que vas reviviendo todo y al mismo tiempo vas sanando como todas esas cosas, ¿viste? No sé, yo tenía muchas ganas de quizás mandarle un mensaje, ¿entendés? Pero, nada, terminé destinando todas esas ganas de decir en canciones. Y creo que, si bien obviamente son canciones donde estoy tan expuesta porque realmente digo todo lo que siento, son canciones que me ayudaron mucho a sanar y fue realmente el duelo fue mi duelo. Literalmente.

Así que es maravilloso, la verdad, lo veo como algo muy sanador también. Más allá del proyecto que está buenísimo y todo, fue algo muy increíble para mí.

¿Cuál de todas estas canciones es la que más te atraviesa?

Mirá, es muy difícil tu pregunta. Me encantan todas, pero creo que la que más me atraviesa es Tenía Razón. Tenía Razón es el primer tema del EP y lo hago en colaboración con Nashi, que también es un artista que admiro muchísimo y es una colaboración soñada.

Tenía Razón es una canción que habla ¿viste cuando no querés tener razón sobre algo? Cuando decís, tenía razón, ¿entendés? Tenía razón, no quería, pero tenía razón. Es algo que, es un sentimiento que no me lo voy a olvidar nunca.

Y hay veces que me vuelve a atravesar ese sentimiento y creo que todo el tiempo a veces nos pasa de, tenía razón con esto. Así que sí, es de mis favoritas.

¿Qué objetivo tenés con el duelo?

Yo cuando decidimos de encarar este proyecto de sacar un EP, cuando todavía no sabíamos nada de qué se iba a tratar y todo, yo lo pensé más que nada para sacar algo ya, ¿entendés? Tipo, lo antes posible que la gente conozca mi nuevo sonido, que era lo más importante.

Este EP también vino como para también mostrarle a la gente, esto es lo que yo hago. He probado diferentes géneros, he probado diferentes cosas, también al mismo tiempo estoy con Agapornis. Entonces, como que quería mostrarles a la gente, esto es lo que hago yo.

Me quiero dedicar al pop, quiero hacer estas canciones, quiero mostrarles este sonido. Y quiero que la gente lo disfrute. Yo creo que eso, que lo disfrute y que a medida que, bueno, pase lo del EP y todo, seguir cantando, seguir sacando canciones y que, bueno, la gente vaya escuchando eso.