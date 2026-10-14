Julieta Ortega liquidó a Julieta Prandi tras la ruptura con su hermano: "Esta no es la manera"

En este sentido, reafirmó que la relación entre los hermanos es muy buena y cercana, manteniendo la intimidad familiar lejos de las cámaras.

Finalmente, remarcó que las conversaciones privadas con su hermano quedan en ese ámbito y insistió en su postura de no profundizar en los detalles públicamente: "Lo que él me contó no me corresponde a mí hablarlo. Solo puedo decir que amo a mi hermano y lamento el momento".