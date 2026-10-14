Julieta Ortega liquidó a Julieta Prandi tras la ruptura con su hermano: "Esta no es la manera"
En ese sentido, la hermana de Emanuel Ortega aseguró: "El ruido mediático no es algo que disfrutemos en mi familia", apuntando a la modelo.
En medio de la polémica por la reciente ruptura entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi, Julieta Ortega rompió el silencio frente a las cámaras de SQP (América) y expresó su incomodidad por la exposición mediática de la separación.
La actriz dejó en claro el amor y respaldo incondicional que siente por su hermano, señalando que lamenta la situación por la que atraviesa Emanuel: "Amo a mis hermanos, amo a Emanuel y quiero que esté bien. El ruido mediático no es algo que disfrutemos en mi familia".
La tajante opinión de Julieta Ortega sobre el posteo de Julieta Prandi
Al ser consultada sobre el comunicado en redes sociales con el que Prandi hizo pública la separación, Ortega cuestionó la manera en que se manejó la situación: "Esta no es la manera de encarar una separación. Hay que esperar a que bajen las aguas, hay que entender lo que pasó, respirar hondo y bancar antes de subir un posteo".
Y agregó: "Si subís un posteo, después tenés que salir a dar explicaciones. A mí me parece que hay un doble juego de 'te cuento, pero no me preguntes más'".
Consideró además que hay formas de exponer estas situaciones que no son "de buen gusto". Por otro lado, la actriz abordó el rol de la prensa y las especulaciones sobre la dinámica de su familia, desmintiendo versiones que la ubican en el lugar de "hermana metida": "A mí me resulta muy antipático porque no es así; no nos elegimos las parejas, no salimos a hablar de la pareja del otro".
En este sentido, reafirmó que la relación entre los hermanos es muy buena y cercana, manteniendo la intimidad familiar lejos de las cámaras.
Finalmente, remarcó que las conversaciones privadas con su hermano quedan en ese ámbito y insistió en su postura de no profundizar en los detalles públicamente: "Lo que él me contó no me corresponde a mí hablarlo. Solo puedo decir que amo a mi hermano y lamento el momento".
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