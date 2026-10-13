Ana Paula Dutil habló tras la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "A todas nos pasó..."

En esa misma línea, la modelo reveló que sus hijos mantienen un vínculo muy cercano con la conductora y que, incluso, le habían comentado en distintas oportunidades lo bien que veían a su padre desde que comenzó esa relación.

“Lo que puedo decir de Julieta es que mis hijos la quieren muchísimo. Y siempre me dijeron que ven a su papá en su mejor momento y que ella lo empujó. Y me lo dijo él: 'Ella me empujó a que yo vuelva a grabar y vuelva a hacer canciones'. La verdad es que no entiendo todo esto que pasó. Entiendo que si del entorno de ella creen algo de mi parte, pero no existe nada. Nada. Estoy enamorada de otra persona”, sostuvo.

Ana Paula Dutil explicó qué pasó entre su amiga y Emanuel Ortega

Uno de los puntos más importantes de la entrevista surgió cuando Rodrigo Bar le preguntó por una mujer de su entorno que habría quedado relacionada con las especulaciones sobre la crisis de Prandi y Ortega.

Dutil confirmó que se trata de una amiga muy cercana, quien actualmente la recibe en su casa, y explicó que el contacto con el músico se produjo por una cuestión laboral: la mujer necesitaba grabar un audiolibro y ella se ofreció a consultar si podía utilizar el estudio de su expareja.

“Sí tengo una amiga muy querida, que no voy a dar su nombre porque no es una persona pública. Es más, es una amiga en la que me está dando hospedaje, donde yo vivo con ella en su casa, con su hija. Sí me pidió, me preguntó: '¿Dónde creés que puedo grabar un audiolibro?' Porque ella es escritora. Estaba presentando su nuevo libro y quería grabar su libro. Y yo le dije, mirá: 'Dejame hablar con Emanuel a ver si podés grabar en el estudio de él'. Emanuel, como él sabía que mi amiga me estaba ayudando, me estaba dando su casa, me dijo: 'Obvio que venga a grabar. Es alguien que te está ayudando a vos, yo no le voy a cobrar nada'. Fue a grabar y no sé qué pasó. Lamento si algo pasó. Por esto que se dice, si algo pasó, lo lamento. Mi amiga no fue con ninguna intención más que grabar su audiolibro. La verdad que no sé qué fue lo que pasó. Y si supiera, no lo diría”, relató.

Ante la consulta sobre cuándo se había producido ese encuentro, precisó: “Fue hace mucho tiempo. Sí, hace tres meses, cuatro meses”.

Sin embargo, cuando el periodista quiso conocer la reacción de su amiga frente a los rumores, prefirió no dar mayores explicaciones y sostuvo que se trataba de una cuestión privada.

“Me lo guardo para mí. Entiendo que para Julieta quizás haya sido algo incómodo, pero era mi amiga, fue a grabar su audiolibro. Entiendo que quizás se haya prestado a una mala interpretación, no sé cuál es la palabra. Pero eso queda en la intimidad”, respondió.

A lo largo de la conversación, Dutil insistió en que no tiene ninguna intención de involucrarse en los problemas sentimentales de su expareja y remarcó que actualmente está atravesando una nueva etapa en su vida amorosa.

“No voy a hablar, no me corresponde a mí hablar de eso. No me corresponde a mí hablar de eso. La paso mal porque me importa y no debería importarme. Y la paso mal porque realmente yo estoy en otro lugar en este momento. Estoy conociendo a alguien, estoy contenta con eso, creo nuevamente en el amor. ¿Por qué me salpican con esto? Si no hay mala intención en ningún momento de mi parte. Les deseo lo mejor y yo estoy segura, y esto te lo digo, Rodrigo, estas cosas se van a arreglar”, aseguró.

Por otra parte, recordó que, aunque no mantiene una amistad con Prandi, ambas compartieron reuniones familiares e incluso tuvieron una conversación privada años atrás para hablar sobre sus respectivos lugares en la vida de Ortega.

“No, no tengo ese vínculo con ella. Hace dos años festejé mi cumpleaños, algo muy íntimo. Vino Julieta con Emanuel y sus hijos, vinieron. También compartimos un cumpleaños de mi hija en la casa de ella, en la casa de Emanuel y de ella. Pero no tengo ese vínculo. No sé si fue el 2021, nosotras nos juntamos las dos a tomar un café. Y nos dijimos todo. Le dije: 'Juli, yo no hay nada que quiera con él'. Y es más, creo que ella se lo va a acordar cuando vea esto. Le dije: 'Te agradezco'. Yo soy la ex y ella es la actual. Y se van a arreglar, van a ver que sí”, contó.

La modelo también reveló cómo fue el momento en el que se enteró de la separación. Según explicó, estaba compartiendo una comida con tres de sus cuatro hijos cuando una de sus hijas leyó el comunicado que Prandi había publicado en sus redes sociales.

“Ayer estábamos comiendo con tres de mis hijos. Yo tengo cuatro hijos. Estábamos comiendo en la casa de uno de mis hijos. Y mi hija nos lee el comunicado de Julieta. Y nos quedamos todos helados, porque no lo esperábamos. Se acaban de casar. Creo que es algo que ella lo hizo desde un lugar, y no estoy juzgando, desde un lugar donde seguramente tendrá sus motivos. Impulsividad puede ser, con respeto lo digo, quizás, o de enojo. Y no lo cuestiono, sino que cada uno hace lo que puede”, expresó.

Finalmente, Rodrigo Bar le preguntó si durante su relación con Emanuel Ortega había atravesado situaciones de inseguridad o desconfianza. Fue entonces cuando Ana Paula Dutil lanzó una reflexión sobre las experiencias que pueden surgir dentro de una pareja, mostrando empatía hacia la situación que atraviesa Prandi.

“¿A quién no le pasó? Somos todas. A todas nos pasó que revisamos un teléfono. A todas nos pasó que nos sentimos inseguras. A todas. ¿A quién? Julieta no está sola”, concluyó.

Qué dijo Julieta Prandi después de anunciar su separación de Emanuel Ortega

La noticia del final de la relación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega sorprendió especialmente por el poco tiempo transcurrido desde su casamiento, celebrado el pasado 15 de septiembre, después de seis años juntos.

Fue la propia conductora quien comunicó la decisión mediante una publicación en Instagram. A partir de ese momento, comenzaron a circular diferentes versiones sobre los motivos que habrían desencadenado la ruptura, entre ellas rumores sobre supuestas conversaciones con otras mujeres y una crisis que la pareja habría atravesado meses antes de llegar al altar.

Sin embargo, hasta el momento, esas especulaciones no fueron confirmadas por los protagonistas.

En medio de la repercusión mediática, Prandi también se ausentó temporalmente de su programa radial en La 100. Su compañero Mariano Peluffo explicó que los días de descanso ya estaban previstos, debido a que la modelo había postergado sus vacaciones durante el verano.

Por su parte, Marina Calabró contó en PrimiciasYa que logró comunicarse con la conductora para saber cómo estaba atravesando este momento.

"No me confirmó lo de las vacaciones, pero me lo dio a entender. Hablé anoche y me dijo: 'Gracias de corazón. Necesito aislarme y descansar'", reveló la periodista.

Así, mientras continúan las repercusiones y las declaraciones de personas cercanas a la expareja, Julieta Prandi eligió mantener un perfil bajo y alejarse por unos días de la exposición pública, sin brindar mayores precisiones sobre las razones que llevaron al final de su matrimonio.