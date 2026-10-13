Julieta Ortega rompió el silencio sobre la separación de su hermano Emanuel y Julieta Prandi: "Te juro que..."

Según contó Iavícoli durante su participación en LAM, ella misma le envió a Julieta Ortega la historia de Instagram en la que Prandi había anunciado oficialmente el final de su matrimonio.

Al ver la publicación, la actriz volvió a expresar su desconcierto: “La verdad que también estoy shockeada”, respondió.

Además, cuando le consultaron si algún integrante de la familia tenía conocimiento de lo sucedido, fue contundente: “Nadie sabe nada”.

De esta manera, las declaraciones de Julieta Ortega sumaron un nuevo capítulo a la sorpresiva ruptura de su hermano y la modelo. La actriz dejó en claro que, al menos hasta el momento en que habló con la periodista, no había tenido oportunidad de conversar con Emanuel sobre los motivos que llevaron a la pareja a separarse apenas unas semanas después de su casamiento.