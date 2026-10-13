Julieta Ortega rompió el silencio sobre la separación de su hermano Emanuel y Julieta Prandi: "Te juro que..."
La actriz fue consultada por LAM tras conocerse la ruptura de su hermano con la modelo y sorprendió con su reacción.
La inesperada separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, a tan solo 27 días de haber contraído matrimonio, provocó una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de Julieta Ortega, hermana del cantante, quien aseguró que desconocía por completo la ruptura y que se enteró de la noticia a través de terceros.
Luego de que la modelo confirmara públicamente el final de su relación, la actriz fue contactada por Karina Iavícoli, panelista de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América TV. Lejos de brindar detalles sobre lo ocurrido, Julieta manifestó su sorpresa y dejó en evidencia que no había recibido ninguna información por parte de su hermano.
“Me acabo de enterar recién, sí, te juro que no sabía nada, ¿qué pasó?”, expresó durante el intercambio con la periodista, quien buscaba conocer cómo había tomado la familia la noticia.
Pero eso no fue todo. La actriz también explicó que sus hermanos estaban en la misma situación y que ninguno había sido informado previamente sobre la decisión de la pareja. De hecho, reconoció que comenzó a recibir numerosos mensajes de personas que le compartían la noticia.
“Ninguno de los hermanos sabemos nada, todo el mundo me está mandando la noticia”, aseguró, dejando en claro que la separación también tomó por sorpresa al entorno familiar del músico.
Según contó Iavícoli durante su participación en LAM, ella misma le envió a Julieta Ortega la historia de Instagram en la que Prandi había anunciado oficialmente el final de su matrimonio.
Al ver la publicación, la actriz volvió a expresar su desconcierto: “La verdad que también estoy shockeada”, respondió.
Además, cuando le consultaron si algún integrante de la familia tenía conocimiento de lo sucedido, fue contundente: “Nadie sabe nada”.
De esta manera, las declaraciones de Julieta Ortega sumaron un nuevo capítulo a la sorpresiva ruptura de su hermano y la modelo. La actriz dejó en claro que, al menos hasta el momento en que habló con la periodista, no había tenido oportunidad de conversar con Emanuel sobre los motivos que llevaron a la pareja a separarse apenas unas semanas después de su casamiento.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario