Julieta Prandi y un letal comentario en radio previo a anunciar su separación de Emanuel Ortega.

Durante el debate en el estudio, el equipo abordó una consulta enviada por un oyente sobre los vínculos familiares. La situación planteada giraba en torno al cansancio de visitar periódicamente a los suegros y la dificultad de comunicárselo a la pareja sin generar un conflicto. En ese contexto, Prandi intervino con comentarios tajantes al manifestar que "hay acuerdos que no son negociables" en una relación y debatir enfáticamente sobre los desgastes que provocan las dinámicas de la familia extendida cuando interfieren en la intimidad de la pareja.