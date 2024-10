Karina Jelinek fue eliminada en el debut de Bake Off Famosos y exigió explicaciones

Al inicio de Bake Off Famosos, el programa conducido por Wanda Nara, se reveló quién sería la primera eliminada de la competencia. Con un desempeño irregular, Karina Jelinek tuvo que despedirse en la primera jornada. La modelo esperó hasta el último momento junto a Mariano Iúdica para conocer el veredicto. A pesar de sus esfuerzos, Karina no logró impresionar a los jurados y, tras un comienzo lleno de dificultades, fue la primera en abandonar el certamen. En la etapa final, ambos participantes estaban ansiosos por continuar. Mariano Iúdica expresó con frustración: “No puedo estar pasando por este momento, esto es una pesadilla. No me puedo ir en la primera”. Por su parte, Karina comentó con resignación: “Que sea lo que Dios quiera”.