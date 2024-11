La fuerte revelación de Majo Martino sobre su encuentro con Franco Colapinto: "Me mintió..."

Acto seguido, la panelista contó detalles de esa situación: "Lo encontré en Madrid. Yo estaba de vacaciones con amigas y fuimos a comer a un restaurant argentino y el relacionista público que nos invitó, evidentemente lo había invitado a él también y estaba comiendo en otra mesa".

Embed - ¿Qué pasó entre FRANCO COLAPINTO y MAJO MARTINO? Todas las intimidades del encuentro

"Yo llegué tarde esa noche y estábamos con Cande Tinelli y Natalie Pérez también, y otras amigas. En el mismo restaurant había como una especie de boliche chiquitito. Entonces él se levantó, iba a ir a ese lugar bailable y cuando estaba yendo se quedó con nosotras charlando. Me dijo, ‘a vos no te vi antes’. Y nos quedamos charlando. Había visto que habíamos hablado de él en Mañanísima (El Trece) porque evidentemente le mandan todas las noticias y la verdad que es tan carismático”, siguió contando en La Noche de Mirtha.

Majo Martino también se refirió al vínculo que tiene el oriundo de Pilar con la redes sociales. “Me dijo que tuvo que cerrar Twitter por la cantidad de mensajes. No sabe cómo manejarse mucho con el tema de la fama", reveló.

Por último, reveló sobre Copalinto: "Igual hizo una mentira piadosa con las mujeres. Me dijo que tenía 25 años. Mintió sobre su edad, pero después se arrepintió y dijo, ‘bueno, en realidad tengo 21, pero digo 25 para que no se asusten’. No va a volver a pasar”.