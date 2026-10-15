La impactante declaración de Cris Morena sobre Darío Giordano

Las agresiones no se limitaban a la privacidad del hogar. En la causa consta que “la declarante, en diversas ocasiones, había visto a Darío maltratando verbalmente a su nieto Franco, delante incluso de su abuela”. Además, la artista expuso un desgarrador pacto roto por el agresor: “Franco le comentó que en una de las ocasiones, su padre lo había golpeado tan fuerte que se había detenido ante el llanto de aquel y le había prometido que no le pegaría nunca más, por la memoria de la muerte de su madre. Lo que no cumplió porque las golpizas siguieron”.