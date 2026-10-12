El rol clave de Cris Morena en la denuncia de Valentín Yankelevich a Darío Giordano

La confirmación del horror se desencadenó en los días posteriores a esa reunión. Tras el cruce con el padre, Franco cambió abruptamente su actitud y se mostró mudo y aterrado durante los tres siguientes encuentros con su abuelo. Al exigirle como adulto que le contara la verdad de lo que estaba sucediendo, el joven terminó confesando el nivel extremo de violencia física que padecía:

El terror a hablar: "Abuelo, lo que pasa es que si papá se entera que yo hablé con vos me mata", le confesó Franco en medio de una profunda angustia.

"Abuelo, lo que pasa es que si papá se entera que yo hablé con vos me mata", le confesó Franco en medio de una profunda angustia. La brutal agresión: acto seguido, el joven reveló la atroz represalia que sufrió por haber pedido irse de la casa: "Cuando se enteró que yo te pedí irme a vivir con vos una semana a tu casa, me cagó a trompadas. Me desmayó a golpes".

Visiblemente quebrado y entre lágrimas al recordar el episodio, Yankelevich explicó que a partir de esa desgarradora confesión, el panorama familiar cambió para siempre y se vieron obligados a intervenir judicialmente de inmediato para rescatar a sus nietos del infierno que vivían a puertas cerradas.