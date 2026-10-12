La Justicia citó a Candela Arizaga a declarar y Facundo Moyano sigue bajo la lupa por incumplir la perimetral

Sin embargo, el relevamiento no detectó registros hoteleros a nombre de Candela Arizaga. El informe también señaló que "no fue posible reconstruir mediante fuentes abiertas el posible encuentro (sin fecha precisa) entre Moyano y Arizaga", por lo que ese aspecto continúa bajo investigación.

Los registros telefónicos y la imputación

Otro elemento incorporado al expediente son los registros de las antenas de telefonía móvil, que habrían detectado actividad de los teléfonos de ambos en las inmediaciones del hotel durante un período prolongado, información que forma parte de las pruebas para determinar si coincidieron en el lugar mientras la restricción permanecía vigente.

El 19 de septiembre, el exdiputado fue imputado por desobediencia, luego de que la Fiscalía considerara que existían elementos suficientes para investigar un posible incumplimiento de la orden judicial.

La contundente frase de Facundo Moyano sobre la restricción y el análisis de su situación judicial

Al ser abordado por la diva tras ser fotografiado con Arizaga en suelo europeo, Moyano fue categórico a la hora de defender la legalidad de su encuentro en el exterior: "No estamos violando ninguna perimetral porque nos rige en país extranjero", fue la frase que le transmitió directamente a Moria Casán.

A su vez, el piso del programa debatió los alcances del viaje y el estatus legal del dirigente. La panelista Amalia Guiñazú cuestionó los permisos de salida señalando que "él puede salir del país, pero si tuviera una causa abierta como cualquier hijo de vecino no debería, porque corre peligro de fuga", agregando luego con tono crítico: "Como es el hijo de Moyano, no sé qué ha dicho el juez. Aparentemente no hay peligro de fuga". De todas formas, en la mesa aclararon los pasos formales de la tramitación sosteniendo que "aparte está imputado. Lo único que tiene que hacer es avisarle a la fiscal y por eso viajó".

Por su parte, el Pampa Mónaco analizó las particularidades del expediente y la endeblez probatoria del caso, expresando que "esta causa básicamente pende de la declaración de un solo policía. Tiene una veintena de testigos". Finalmente, el periodista puso foco en los propios dichos atribuidos a la denunciante para contextualizar la denuncia: "La misma supuesta víctima de violencia de género dice que tuve un brote psicótico, que no fue violento con ella".