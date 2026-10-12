La Justicia citó a Candela Arizaga a declarar y Facundo Moyano sigue bajo la lupa por incumplir la perimetral
La Fiscalía convocó a la joven para el próximo lunes 19 de octubre, mientras la Justicia analiza registros hoteleros y telefónicos para determinar si el exdiputado desobedeció la restricción de acercamiento.
La Justicia convocó a Candela Arizaga a declarar en la causa que investiga a Facundo Moyano por un presunto incumplimiento de la restricción perimetral que le impedía acercarse a la joven o mantener contacto con ella.
Sin embargo, la joven podría no presentarse a la audiencia prevista para el 19 de octubre por recomendación de su abogado. Tanto ella como el exdiputado se encuentran actualmente en Madrid mientras avanza la investigación judicial.
La estadía de Facundo Moyano en un hotel porteño y la perimetral
Uno de los puntos centrales de la causa es establecer si el dirigente sindical se reunió con Candela Arizaga durante el período en que regía la prohibición de acercamiento, que le exige mantener una distancia mínima de 300 metros y evitar cualquier tipo de comunicación.
Un informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) determinó que Moyano ingresó al Aira Apart Hotel Buenos Aires el 31 de agosto y permaneció allí hasta el 11 de septiembre, alojado durante ese período en la habitación 603.
La información surgió de la documentación aportada por los encargados del hotel, quienes entregaron voluntariamente el equipo DVR con las imágenes de las cámaras de seguridad y los datos de los empleados que trabajaron durante su estadía.
Sin embargo, el relevamiento no detectó registros hoteleros a nombre de Candela Arizaga. El informe también señaló que "no fue posible reconstruir mediante fuentes abiertas el posible encuentro (sin fecha precisa) entre Moyano y Arizaga", por lo que ese aspecto continúa bajo investigación.
Los registros telefónicos y la imputación
Otro elemento incorporado al expediente son los registros de las antenas de telefonía móvil, que habrían detectado actividad de los teléfonos de ambos en las inmediaciones del hotel durante un período prolongado, información que forma parte de las pruebas para determinar si coincidieron en el lugar mientras la restricción permanecía vigente.
El 19 de septiembre, el exdiputado fue imputado por desobediencia, luego de que la Fiscalía considerara que existían elementos suficientes para investigar un posible incumplimiento de la orden judicial.
La contundente frase de Facundo Moyano sobre la restricción y el análisis de su situación judicial
Al ser abordado por la diva tras ser fotografiado con Arizaga en suelo europeo, Moyano fue categórico a la hora de defender la legalidad de su encuentro en el exterior: "No estamos violando ninguna perimetral porque nos rige en país extranjero", fue la frase que le transmitió directamente a Moria Casán.
A su vez, el piso del programa debatió los alcances del viaje y el estatus legal del dirigente. La panelista Amalia Guiñazú cuestionó los permisos de salida señalando que "él puede salir del país, pero si tuviera una causa abierta como cualquier hijo de vecino no debería, porque corre peligro de fuga", agregando luego con tono crítico: "Como es el hijo de Moyano, no sé qué ha dicho el juez. Aparentemente no hay peligro de fuga". De todas formas, en la mesa aclararon los pasos formales de la tramitación sosteniendo que "aparte está imputado. Lo único que tiene que hacer es avisarle a la fiscal y por eso viajó".
Por su parte, el Pampa Mónaco analizó las particularidades del expediente y la endeblez probatoria del caso, expresando que "esta causa básicamente pende de la declaración de un solo policía. Tiene una veintena de testigos". Finalmente, el periodista puso foco en los propios dichos atribuidos a la denunciante para contextualizar la denuncia: "La misma supuesta víctima de violencia de género dice que tuve un brote psicótico, que no fue violento con ella".
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