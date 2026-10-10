Candela Arizaga compartió un mensaje que la conmovió en medio de la polémica por sus fotos con Facundo Moyano

La publicación no pasó desapercibida, especialmente por el momento de exposición que atraviesa Candela a raíz de su relación con Facundo Moyano. En los últimos días, las imágenes de ambos disfrutando de su viaje por Europa alimentaron distintas versiones sobre el presente sentimental de la pareja.

Cabe recordar que el vínculo quedó envuelto en una controversia que incluso tuvo repercusiones judiciales, situación que incrementó el interés mediático por cada una de sus apariciones públicas.

En este contexto, Candela Arizaga eligió compartir un momento íntimo de su vida familiar, dejando de lado las versiones que circulan sobre su romance para expresar públicamente el amor que siente por las personas más importantes de su entorno.