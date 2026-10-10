Candela Arizaga compartió un mensaje que la conmovió en medio de la polémica por sus fotos con Facundo Moyano
Tras la repercusión que generaron las fotos con su pareja en Europa, Candela Arizaga compartió un mensaje que refleja qué es lo que más desea en este momento.
Las últimas publicaciones de Candela Arizaga junto a Facundo Moyano durante su estadía en España generaron una fuerte repercusión y volvieron a poner a la pareja en el centro de la escena mediática. Sin embargo, en medio de los comentarios y las especulaciones sobre su relación, la joven sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje personal que dejó al descubierto el lugar fundamental que ocupa su familia en su vida.
Lejos de hacer referencia directa a la polémica, Candela utilizó sus historias de Instagram para mostrar una conversación privada con su padre, quien le dedicó unas palabras cargadas de amor y emoción.
“Las amo tanto, hija, que no quisiera morirme nunca para disfrutar de ustedes eternamente”, expresó el hombre en el mensaje que su hija decidió hacer público.
Conmovida por las palabras que recibió, Arizaga acompañó la captura con una reflexión en la que destacó la importancia de sus afectos y dejó en claro cuáles son sus verdaderas prioridades.
“Mi familia, lo más importante de mi vida. Mientras tenga estos mensajes, lo tengo todo”, escribió la joven, poniendo en primer plano el vínculo que mantiene con sus seres queridos.
La publicación no pasó desapercibida, especialmente por el momento de exposición que atraviesa Candela a raíz de su relación con Facundo Moyano. En los últimos días, las imágenes de ambos disfrutando de su viaje por Europa alimentaron distintas versiones sobre el presente sentimental de la pareja.
Cabe recordar que el vínculo quedó envuelto en una controversia que incluso tuvo repercusiones judiciales, situación que incrementó el interés mediático por cada una de sus apariciones públicas.
En este contexto, Candela Arizaga eligió compartir un momento íntimo de su vida familiar, dejando de lado las versiones que circulan sobre su romance para expresar públicamente el amor que siente por las personas más importantes de su entorno.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario