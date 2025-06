La madre de Alexis Mac Allister habló del fallo a favor de su hijo en el conflicto con su ex Camila Mayan: qué dijo

La madre del mediocampista del Liverpool señaló que no esperan que el caso avance más allá: “Tenemos diez días para que ellos apelen y no creemos que llegue hasta la Corte Suprema este tema. Nos resultaba todo ilógico y esta decisión de la Justicia argentina nos resulta que es lo más lógico y después veremos si ellos quieren seguir este tema en Inglaterra”. En ese marco, recalcó que entre su hijo y Mayan no hubo casamiento ni una convivencia prolongada: “Acá no hay casamiento y una convivencia de dos años y pocos meses”.

Camila Mayan

Además, Silvina apuntó con dureza contra la exposición pública de Mayan. “Esto fue una manera de desprestigiarlo frente a la sociedad argentina. Nos parecía bastante degradante lo que hicieron con nuestro hijo”, expresó. Y recordó un gesto que, según ella, demuestra la buena voluntad de Alexis: “Cuando esto empezó, la relación con Camila estaba bastante fresca y cuando quiso volverse de Brighton yo la acompañé. Alexis cumplió con el pedido de ella en su momento de ese resarcimiento económico cuando no estaba obligado a hacerlo”.

Sobre el crecimiento profesional de Camila tras la separación, fue tajante: “Ella encontró un lugar gracias a Alexis. Debiera haber una compensación económica para cuando la persona regresa al país y ella tuvo trabajo por ser la ex de mi hijo”. Y cerró con una crítica: “No nos gustó que hable de intimidades de Alexis en el stream”.

Finalmente, aseguró que no busca confrontación, pero sí defender la imagen de su hijo: “No hago crítica de alguien que pertenece al pasado y lo que quiero resaltar es que no estamos en una situación donde Alexis pueda ser desprestigiado y yo soy la apoderada de Alexis en Argentina”.