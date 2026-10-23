La tremenda sorpresa que se llevó Jimena Barón con su perra: la vio hinchada y resulta que está embarazada
Jimena Baron compartió el momento en que se enteró de que Lucy espera cachorros y reaccionó con sorpresa: "Sí, soy abuela".
Jimena Barón y su pareja Tuma Palleiro vivieron un momento de sorpresa al descubrir que Lucy, la perra que adoptó durante las grabaciones de una serie de Netflix, está embarazada. La mascota, de un año y medio, espera al menos tres cachorros, según reveló una ecografía que estuvo marcada por las reacciones espontáneas y el asombro.
Durante el estudio, la veterinaria comenzó a observar las imágenes y advirtió la presencia de varios corazones. “Veo tres”, comentó mientras intentaba determinar cuántas crías vienen en camino. Sin embargo, aclaró que, por el tiempo de gestación, todavía era difícil establecer el número exacto.
La situación generó comentarios entre los presentes, sorprendidos por la noticia. “Por favor, Lucy, sí, hacete la boluda, pero sos el kinder sorpresa”, fue una de las frases que surgieron al conocer la cantidad de cachorros que podría tener la perra.
Mientras continuaba con las mediciones para calcular la fecha probable de parto, el profesional pidió que lo dejaran trabajar: “Chicos, más respeto. ¿Me pueden decir cuándo nacen estos pibes?, A lo que la médica comenzo a hacer el promedio de las mediciones de las cabecitas de los cachorros.
El momento también estuvo acompañado por la incertidumbre sobre cuándo llegarán los nuevos integrantes de la familia. Al escuchar una estimación de los días que faltaban para el nacimiento, Jimena reaccionó con sorpresa y lanzó entre risas: “¿Cómo 10 días? Si soy abuela, en 10 días”.
La historia de Lucy, la perra que conquistó a Jimena Barón
Lucy llegó a la vida de Jimena Barón de una manera especial. La cantante se enamoró de ella durante las grabaciones de una serie de Netflix y decidió adoptarla, convirtiéndola en una integrante más de su familia.
Ahora, la mascota se prepara para una nueva etapa con la llegada de sus cachorros. Aunque durante la ecografía se identificaron al menos tres, el número definitivo todavía no pudo establecerse con precisión debido al tiempo de gestación.
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