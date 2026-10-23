La tremenda sorpresa que se llevó Jimena Barón con su perra: la vio hinchada y resulta que está embarazada.

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La historia de Lucy, la perra que conquistó a Jimena Barón

Lucy llegó a la vida de Jimena Barón de una manera especial. La cantante se enamoró de ella durante las grabaciones de una serie de Netflix y decidió adoptarla, convirtiéndola en una integrante más de su familia.

Ahora, la mascota se prepara para una nueva etapa con la llegada de sus cachorros. Aunque durante la ecografía se identificaron al menos tres, el número definitivo todavía no pudo establecerse con precisión debido al tiempo de gestación.